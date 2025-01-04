Британские исследователи из Ливерпульского университета создали гибридный нанореактор, использующий обычный солнечный свет для производства водорода.
Главные тезисы
- Британские исследователи создали уникальный гибридный нанореактор, превращающий солнечный свет в водород.
- Новый механизм искусственного фотосинтеза объединяет бактериальные оболочки и микропористые полупроводники для стабильного производства водорода.
- Процесс добычи водорода с помощью электрокатализа открывает путь к устойчивому и экономически выгодному производству без использования дорогостоящих металлов.
- Нанореактор обеспечивает широкое поглощение света и эффективность генерации экситонов, имитируя естественный фотосинтез и производя водород исключительно с использованием солнечной энергии.
- Этот прорыв не только способствует устойчивому производству водорода, но также открывает потенциал для применения в биотехнологиях, совмещая синтетические и биологические компоненты.
Что известно о нанореакторе, который превращает свет в водород
Отмечается , что естественные механизмы фотосинтеза эффективно используют солнечный свет, однако искусственно созданные системы не способны достигать той же эффективности.
Новый механизм искусственного фотосинтеза представляет собой значительный прорыв в повышении эффективности этого процесса.
Новый гибридный нанореактор сочетает в себе карбоксисомные оболочки из натуральных крошечных частиц бактерий, представленных белками, содержащими ферменты и участвующих в обменных процессах, и органические микропористые полупроводники.
Как работает инновационный нанореактор по производству водорода
Эти оболочки эффективно защищают чувствительные ферменты гидрогеназы, обладающие высокой эффективностью в производстве водорода, однако теряют эффективность под действием кислорода.
Посредством этих ферментов обеспечивается стабильная активность и эффективность этих компонентов.
По словам руководителя кафедры микробной биоэнергетики и биоинженерии Ливерпульского университета Лунинга Лю, который сотрудничает с профессором Энди Купером по химическому факультету и директором Университетской фабрики инновационных материалов (MIF), совместно им удалось синтезировать действующий аналогично антенне микропористый органический полупроводник.
Он поглощает свет и передает экситоны в биокатализатор, где происходит производство водорода.
Благодаря этой работе может быть устранена необходимость в использовании дорогостоящих драгоценных металлов, среди которых платина и предложенная экономически выгодная альтернатива традиционным синтетическим фотокатализаторам, достигая при этом схожей эффективности.
Этот прорыв не только прокладывает путь к устойчивому производству водорода, но и имеет потенциал для более широкого применения в биотехнологиях.
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