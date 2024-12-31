Компания из США Scott Hydroelectric представила генераторы для домашнего использования, работающие на обычной воде.

Что известно о генераторах для дома, работающих на воде

Фактически генератор представляет собой турбину, которая работает на воде и даже при сложных погодных условиях способна снабжать электроэнергией с мощностью в 1,5 тыс ватт.

Эта турбина изготовлена из нержавеющей стали и имеет защиту от мусора и рыб.

В этой турбине вода течет поперек лопастей, что позволяет упростить ее использование для производства электроэнергии, особенно в местах с небольшим перепадом высоты, не превышающим 6 метров.

Эта турбина способна бесперебойно производить электроэнергию, используя воду даже из небольших рек и ручьев, где не способны работать все остальные турбины.

Турбина Scott Hydroelectric

В чем особенность этой турбины

Эта турбина может производить объем электричества, которого достаточно для питания среднего дома. К тому же турбина работает очень тихо.

Турбина имеет генератор, использующий энергию воды для генерации электроэнергии.

Она подключается к аккумулятору или сети, чтобы сохранить или сразу использовать энергию. Весит вся система около 43 кг.

При этом система работает так, что вода автоматически очищает турбину от мелкого мусора, как листья или камни.

Также есть специальный фильтр, защищающий рыбу и другие объекты от попадания в турбину. Благодаря этому ее не нужно часто обслуживать и подходит для работы в труднодоступных местах.

Турбина сделана из крепкой нержавеющей стали, поэтому может работать десятилетиями. Она хорошо подходит для домов в сельской местности, не имеющих доступа к обычной электросети.