Компания из США Scott Hydroelectric представила генераторы для домашнего использования, работающие на обычной воде.
Главные тезисы
- Генераторы для дома от Scott Hydroelectric работают на воде и обеспечивают надежную электрогенерацию для дома без доступа к общим электросетям.
- Уникальные турбины могут генерировать достаточное количество электроэнергии для среднего дома, работая даже из небольших рек и ручьев.
- Турбины изготовлены из прочной нержавеющей стали с защитой от мусора и рыб, обеспечивая долговечность и надежную работу системы.
- Генераторы весят около 43 кг, имеют специальный фильтр для защиты от рыбы и автоматическую очистку от мусора, что делает их идеальным решением для труднодоступных мест.
- Турбины Scott Hydroelectric представляют собой турбину, способную генерировать электроэнергию с мощностью в 1,5 тыс ватт даже при сложных погодных условиях, что делает их эффективным решением для домов в сельской местности без доступа к электросети.
Что известно о генераторах для дома, работающих на воде
Фактически генератор представляет собой турбину, которая работает на воде и даже при сложных погодных условиях способна снабжать электроэнергией с мощностью в 1,5 тыс ватт.
Эта турбина изготовлена из нержавеющей стали и имеет защиту от мусора и рыб.
В этой турбине вода течет поперек лопастей, что позволяет упростить ее использование для производства электроэнергии, особенно в местах с небольшим перепадом высоты, не превышающим 6 метров.
Эта турбина способна бесперебойно производить электроэнергию, используя воду даже из небольших рек и ручьев, где не способны работать все остальные турбины.
В чем особенность этой турбины
Эта турбина может производить объем электричества, которого достаточно для питания среднего дома. К тому же турбина работает очень тихо.
Турбина имеет генератор, использующий энергию воды для генерации электроэнергии.
Она подключается к аккумулятору или сети, чтобы сохранить или сразу использовать энергию. Весит вся система около 43 кг.
При этом система работает так, что вода автоматически очищает турбину от мелкого мусора, как листья или камни.
Также есть специальный фильтр, защищающий рыбу и другие объекты от попадания в турбину. Благодаря этому ее не нужно часто обслуживать и подходит для работы в труднодоступных местах.
Турбина сделана из крепкой нержавеющей стали, поэтому может работать десятилетиями. Она хорошо подходит для домов в сельской местности, не имеющих доступа к обычной электросети.
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