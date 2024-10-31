Австралийская компания Sun Cable планирует строительство подводного кабеля протяженностью 4,3 тыс. км для поставок солнечной энергии из Австралии в Сингапур.

Что известно об амбициозном проекте по поставкам солнечной энергии из Австралии в Сингапур

Подводный кабель протяженностью 4,3 тыс километров будет обеспечивать около 10% энергетических потребностей Сингапура.

Солнечную энергию будет производить электростанция площадью 12 400 гектаров на Северной территории. Часть производимой электроэнергии также будет поставляться в столицу региона Дарвин.

Подчеркивается, что компания Sun Cable получила условное разрешение от Управления энергетического рынка Сингапура, что означает, что проект полностью реализован.

Согласно текущему графику строительства австралийско-азиатской линии электропередач PowerLink, кабель планируют полностью ввести в эксплуатацию до 2035 года.

Сингапур вынужден переходить на более экологичные источники энергии, ведь имеет очень небольшую по размерам территорию.

Сінгапур

По информации старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Филиппа Эндрюса-Спида, специалисты из Сингапура изучали количество энергии, которую способны производить солнечные электростанции.

Они строили на водохранилищах, строили над автостоянками и над автомагистралями. Они вышли на цифру, но она была далека от того, что требовалось. Также трудно многое сделать с морской энергией, потому что моря очень заняты, — отмечает ученый. Поделиться

Так, Финансовый центр Юго-Восточной Азии планирует импортировать около 6 гигаватт низкоуглеродистой электроэнергии до 2035 года и имеет условные разрешения на проекты в Индонезии, Камбодже и Вьетнаме.

В настоящее время Сингапур импортирует 100 мегаватт гидроэнергии из Лаоса через трансграничный проект, включающий Малайзию и Таиланд.

Что известно о проблемах с реализацией проекта

Подключение к электросети протяженностью 4 тыс 200 километров под водой никогда раньше не производилось и никогда не производилось дистанционно. Это очень амбициозное предложение, изменяющее правила игры, — объясняет основатель независимой исследовательской группы Climate Energy Finance Тим Бакли. Поделиться

По его словам, существуют значительные геополитические, финансовые и технические препятствия для этого проекта.

В частности, одной из главных проблем станет большое количество территориальных вод разных стран, через которые будет проходить подводный кабель.

Одной из главных проблем, с которыми сталкивается Sun Cable, есть глубина и разнообразие вод, через которые будет пролегать кабель.

В частности, Индонезия лежит между Тихоокеанским огненным кругом, так что если под водой произойдут землетрясения или вулканическая активность, это может повлиять на кабель.

Сама стоимость проекта также оказалась проблематичной: по оценкам, она составляет 13,5 миллиарда долларов. Sun Cable натолкнулась на финансовые трудности в январе 2023 года, но была спасена австралийским технологическим миллиардером Майком Кэннон-Бруксом.

Даже если проект будет реализован, Сингапур может быть вынужден платить прибавку за доставку зеленой энергии.