Австралийская компания Sun Cable планирует строительство подводного кабеля протяженностью 4,3 тыс. км для поставок солнечной энергии из Австралии в Сингапур.
Главные тезисы
- Австралийская компания Sun Cable планирует поставлять солнечную энергию в Сингапур через подводный кабель длиной 4,3 тыс. км.
- Солнечная электростанция на Северной территории Австралии должна обеспечивать около 10% энергетических потребностей Сингапура.
- Проект сталкивается с геополитическими, финансовыми и техническими препятствиями, включая высокие стоимость и сложности связанные с прокладкой подводного кабеля.
- Сингапур вынужден переходить на более экологичные источники энергии, импортируя низкоуглеродистую электроэнергию до 2035 года.
- Одной из основных проблем проекта является прокладка подводного кабеля через различные территориальные воды разных стран, что создает риски для стабильности энергоснабжения.
Что известно об амбициозном проекте по поставкам солнечной энергии из Австралии в Сингапур
Подводный кабель протяженностью 4,3 тыс километров будет обеспечивать около 10% энергетических потребностей Сингапура.
Солнечную энергию будет производить электростанция площадью 12 400 гектаров на Северной территории. Часть производимой электроэнергии также будет поставляться в столицу региона Дарвин.
Подчеркивается, что компания Sun Cable получила условное разрешение от Управления энергетического рынка Сингапура, что означает, что проект полностью реализован.
Согласно текущему графику строительства австралийско-азиатской линии электропередач PowerLink, кабель планируют полностью ввести в эксплуатацию до 2035 года.
Сингапур вынужден переходить на более экологичные источники энергии, ведь имеет очень небольшую по размерам территорию.
По информации старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Филиппа Эндрюса-Спида, специалисты из Сингапура изучали количество энергии, которую способны производить солнечные электростанции.
Так, Финансовый центр Юго-Восточной Азии планирует импортировать около 6 гигаватт низкоуглеродистой электроэнергии до 2035 года и имеет условные разрешения на проекты в Индонезии, Камбодже и Вьетнаме.
В настоящее время Сингапур импортирует 100 мегаватт гидроэнергии из Лаоса через трансграничный проект, включающий Малайзию и Таиланд.
Что известно о проблемах с реализацией проекта
По его словам, существуют значительные геополитические, финансовые и технические препятствия для этого проекта.
В частности, одной из главных проблем станет большое количество территориальных вод разных стран, через которые будет проходить подводный кабель.
Одной из главных проблем, с которыми сталкивается Sun Cable, есть глубина и разнообразие вод, через которые будет пролегать кабель.
В частности, Индонезия лежит между Тихоокеанским огненным кругом, так что если под водой произойдут землетрясения или вулканическая активность, это может повлиять на кабель.
Сама стоимость проекта также оказалась проблематичной: по оценкам, она составляет 13,5 миллиарда долларов. Sun Cable натолкнулась на финансовые трудности в январе 2023 года, но была спасена австралийским технологическим миллиардером Майком Кэннон-Бруксом.
Даже если проект будет реализован, Сингапур может быть вынужден платить прибавку за доставку зеленой энергии.
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