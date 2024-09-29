Ученые хотят создать искусственные солнечные затмения. Какая цель
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые хотят создать искусственные солнечные затмения. Какая цель

Искусственные солнечные затмения - что известно
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Источник:  The Guardian

Иностранные ученые намерены уже в скором времени запустить космический корабль Proba-3, два спутника которого будут имитировать полное затмение Солнца. Таким образом, они хотят понять солнечные сбои в наземных технологиях во время этого явления.

Главные тезисы

  • Проект требовал более 10 лет планирования и разработки сложных датчиков.
  • Главной целью является изучение короны Солнца, верхнего слоя атмосферы звезды и ее влияния на сбои в линиях электропередач и спутниках GPS.

Искусственные солнечные затмения — что известно

По словам ученых, во время полета два прибора будут соединены лазерами и датчиками света.

Кроме того, указано, что один зонд будет блокировать свет.

Нельзя не упомянуть о том, что на планирование миссии потратили более 10 лет, ведь для ее успеха нужно было создать серию сложных датчиков, которые будут содержать два спутника очень близко друг к другу.

В ходе миссии космические аппараты будут облетать Землю в 144 метрах друг от друга, создавая единую обсерваторию.

Когда два спутника окажутся на правильной орбите, один из них выпустит диск, точно закроющий солнце, которое видно со второго спутника. Таким образом, будет образоваться затмение, которое будет продолжаться до шести часов в день, — заявил один из менеджеров проекта Proba-3 Дэмиен Галано.

Таким образом ученые будут пытаться изучить корону — верхний слой атмосферы Солнца — которая поможет понять, как оно вызывает сбои в линиях электропередач, спутниках GPS и других земных технологиях.

В чем заключается главная проблема

Что важно понимать, на Земле полные солнечные затмения встречаются, когда Луна закрывает собой ослепительный свет.

Во время этого процесса обозримой наукой остается огненная атмосфера звезды — корона.

По словам ученых, они особенно заинтересованы в изучении этой части Солнца из-за ее температуры. Если поверхность звезды нагревается до 6000°С, то температура ее короны составляет около 1 миллиона °С.

К сожалению, полные солнечные затмения происходят на Земле в среднем примерно каждые два года, и ученым часто приходится преодолевать большие расстояния и быть зависимыми от погоды, чтобы их изучить — тогда как наблюдения могут продолжаться лишь несколько минут, — объясняет специалист солнечной энергии. Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Франциско Диего.

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