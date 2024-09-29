Ученые хотят создать искусственные солнечные затмения. Какая цель

Иностранные ученые намерены уже в скором времени запустить космический корабль Proba-3, два спутника которого будут имитировать полное затмение Солнца. Таким образом, они хотят понять солнечные сбои в наземных технологиях во время этого явления.
Главные тезисы
- Проект требовал более 10 лет планирования и разработки сложных датчиков.
- Главной целью является изучение короны Солнца, верхнего слоя атмосферы звезды и ее влияния на сбои в линиях электропередач и спутниках GPS.
Искусственные солнечные затмения — что известно
По словам ученых, во время полета два прибора будут соединены лазерами и датчиками света.
Кроме того, указано, что один зонд будет блокировать свет.
Нельзя не упомянуть о том, что на планирование миссии потратили более 10 лет, ведь для ее успеха нужно было создать серию сложных датчиков, которые будут содержать два спутника очень близко друг к другу.
В ходе миссии космические аппараты будут облетать Землю в 144 метрах друг от друга, создавая единую обсерваторию.
Таким образом ученые будут пытаться изучить корону — верхний слой атмосферы Солнца — которая поможет понять, как оно вызывает сбои в линиях электропередач, спутниках GPS и других земных технологиях.
В чем заключается главная проблема
Что важно понимать, на Земле полные солнечные затмения встречаются, когда Луна закрывает собой ослепительный свет.
Во время этого процесса обозримой наукой остается огненная атмосфера звезды — корона.
По словам ученых, они особенно заинтересованы в изучении этой части Солнца из-за ее температуры. Если поверхность звезды нагревается до 6000°С, то температура ее короны составляет около 1 миллиона °С.
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