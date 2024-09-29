Вчені хочуть створити штучні сонячні затемнення. Яка мета
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені хочуть створити штучні сонячні затемнення. Яка мета

сонячне затемнення
Джерело:  The Guardian

Іноземні науковці мають намір уже незабаром запустити космічний корабель Proba-3, два супутники якого імітуватимуть повне затемнення Сонця. У такий спосіб вони хочуть зрозуміти сонячні збої в наземних технологіях під час цього явища.

Головні тези:

  • Проєкт вимагав понад 10 років планування та розробки складних датчиків.
  • Головною метою є вивчення корони Сонця, верхнього шару атмосфери зірки, та її впливу на збої в лініях електропередач і супутниках GPS.

Штучні сонячні затемнення — що наразі відомо

За словами науковців, під час польоту, два прилади будуть з’єднані лазерами та датчиками світла.

Окрім того, вказано, що один зонд блокуватиме світло Сонця, яке потрапляє на інший.

Не можна також не згадати про те, що на планування місії витратили понад 10 років, адже для її успіху потрібно було створити серію складних датчиків, які будуть утримувати два супутники дуже близько одне до одного.

У ході місії космічні апарати будуть облітати Землю на відстані 144 метри один від одного, створюючи єдину обсерваторію.

Коли два супутники опиняться на правильній орбіті, один з них випустить диск, який точно закриє сонце, яке видно з другого супутника. Таким чином утворюватиметься затемнення, які триватимуть до шести годин на день, — заявив один з менеджерів проєкту Proba-3 Деміен Галано.

У такий спосіб вчені будуть намагатися вивчити корону — верхній шар атмосфери Сонця, — яка допоможе зрозуміти, як воно спричиняє збої в лініях електропередач, супутниках GPS та інших земних технологіях.

У чому полягає головна проблема

Що важливо розуміти, на Землі повні сонячні затемнення трапляються, коли Місяць закриває собою сліпуче світло.

Під час цього процесу доступною для огляду науковцями залишається вогняна атмосфера зірки — корона.

За словами науковців, вони особливо зацікавлені у вивченні цієї частини Сонця через її температуру. Якщо поверхня зірки нагрівається до близько 6000°С, то температура її корони становить близько 1 мільйона °С.

"На жаль, повні сонячні затемнення відбуваються на Землі в середньому приблизно кожні два роки, і вченим часто доводиться долати великі відстані та бути залежними від погоди, щоб їх вивчити — тоді як спостереження можуть тривати лише кілька хвилин", — пояснює фахівець сонячної енергії з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) Франциско Дієго.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може Сонце стати чорною дірою — відповідь вчених
Чи може Сонце стати чорною дірою — відповідь вчених
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Перші зірки були в тисячі разів більші за Сонце. Вчені пояснили явище
зірка
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає
сонце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?