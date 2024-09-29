Вчені хочуть створити штучні сонячні затемнення. Яка мета

Іноземні науковці мають намір уже незабаром запустити космічний корабель Proba-3, два супутники якого імітуватимуть повне затемнення Сонця. У такий спосіб вони хочуть зрозуміти сонячні збої в наземних технологіях під час цього явища.

Штучні сонячні затемнення — що наразі відомо

За словами науковців, під час польоту, два прилади будуть з’єднані лазерами та датчиками світла.

Окрім того, вказано, що один зонд блокуватиме світло Сонця, яке потрапляє на інший.

Не можна також не згадати про те, що на планування місії витратили понад 10 років, адже для її успіху потрібно було створити серію складних датчиків, які будуть утримувати два супутники дуже близько одне до одного.

У ході місії космічні апарати будуть облітати Землю на відстані 144 метри один від одного, створюючи єдину обсерваторію.

Коли два супутники опиняться на правильній орбіті, один з них випустить диск, який точно закриє сонце, яке видно з другого супутника. Таким чином утворюватиметься затемнення, які триватимуть до шести годин на день, — заявив один з менеджерів проєкту Proba-3 Деміен Галано. Поширити

У такий спосіб вчені будуть намагатися вивчити корону — верхній шар атмосфери Сонця, — яка допоможе зрозуміти, як воно спричиняє збої в лініях електропередач, супутниках GPS та інших земних технологіях.

У чому полягає головна проблема

Що важливо розуміти, на Землі повні сонячні затемнення трапляються, коли Місяць закриває собою сліпуче світло.

Під час цього процесу доступною для огляду науковцями залишається вогняна атмосфера зірки — корона.

За словами науковців, вони особливо зацікавлені у вивченні цієї частини Сонця через її температуру. Якщо поверхня зірки нагрівається до близько 6000°С, то температура її корони становить близько 1 мільйона °С.