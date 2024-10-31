Австралійська компанія Sun Cable планує будівництво підводного кабелю протяжністю 4,3 тис км для поставок сонячної енергії з Австралії до Сінгапуру.
Головні тези:
- Австралійська компанія Sun Cable планує будівництво підводного кабелю для поставок сонячної енергії з Австралії до Сінгапуру.
- Проєкт передбачає поставку близько 10% енергетичних потреб Сінгапуру від сонячної електростанції на території Північної території.
- Існують значні геополітичні, фінансові та технічні перешкоди для проєкту, зокрема пов'язані з глибиною та різноманіттям вод, через які пролягатиме кабель.
- Оцінюється, що вартість проєкту складає 13,5 мільярдів доларів, що може призвести до додаткових витрат для Сінгапуру на доставку зеленої енергії.
- Необхідно вирішити технічні й фінансові проблеми, щоб до 2035 року успішно завершити підводну лінію електропередач PowerLink та забезпечити постачання сонячної енергії.
Що відомо про амбітний проект з поставок сонячної енергії з Австралії до Сінгапуру
Зазначається, що підводний кабель протяжністю 4,3 тис кілометрів забезпечуватиме близько 10% енергетичних потреб Сінгапуру.
Сонячну енергію вироблятиме електростанція площею 12 тис 400 гектарів у Північній території. Частину виробленої електроенергії також поставлятимуть до столиці регіону Дарвін.
Підкреслюється, що компанія Sun Cable отримала умовний дозвіл від Управління енергетичного ринку Сінгапуру, що означає, шо проєкт цілком реалізований.
Відповідно до поточного графіку будівництва австралійсько-азійської лінії електропередач PowerLink, кабель планують повністю ввести в експлуатацію до 2035 року.
Сінгапур змушений переходити на більш екологічні джерела енергії, адже має дуже невелику за розмірами територію.
За інформацією старшого наукового співробітника Оксфордського інституту енергетичних досліджень Філіпа Ендрюса-Спіда, фахіфці з Сінгапуру вивчали кількість енергії, яку здатні виробляти сонячні електростанції.
Так, Фінансовий центр Південно-Східної Азії планує імпортувати близько 6 гігаватів низьковуглецевої електроенергії до 2035 року і має умовні дозволи на проєкти в Індонезії, Камбоджі та В'єтнамі.
Наразі Сінгапур імпортує 100 мегаватів гідроенергії з Лаосу через транскордонний проєкт, який включає Малайзію і Таїланд.
Що відомо про проблеми з реалізацією проєкту
За його словами, наразі існують значні геополітичні, фінансові та технічні перешкоди для цього проєкту.
Зокрема, однією з головних проблем буде велика кількість територіальних вод різних країн, через які проходитиме підводний кабель.
Однією з головних проблем, з якими стикається Sun Cable, є глибина і різноманітність вод, через які пролягатиме кабель.
Зокрема, Індонезія лежить між Тихоокеанським вогняним колом, тож якщо під водою відбудуться землетруси або вулканічна активність, це може вплинути на кабель.
Сама вартість проєкту також виявилася проблематичною: за оцінками, вона становить 13,5 мільярдів доларів. Sun Cable натрапила на фінансові труднощі в січні 2023 року, але була врятована австралійським технологічним мільярдером Майком Кеннон-Бруксом.
Навіть якщо проєкт буде реалізовано, Сінгапур може бути змушений платити надбавку за доставку зеленої енергії.
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