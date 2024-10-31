Австралійська компанія Sun Cable планує будівництво підводного кабелю протяжністю 4,3 тис км для поставок сонячної енергії з Австралії до Сінгапуру.

Що відомо про амбітний проект з поставок сонячної енергії з Австралії до Сінгапуру

Зазначається, що підводний кабель протяжністю 4,3 тис кілометрів забезпечуватиме близько 10% енергетичних потреб Сінгапуру.

Сонячну енергію вироблятиме електростанція площею 12 тис 400 гектарів у Північній території. Частину виробленої електроенергії також поставлятимуть до столиці регіону Дарвін.

Підкреслюється, що компанія Sun Cable отримала умовний дозвіл від Управління енергетичного ринку Сінгапуру, що означає, шо проєкт цілком реалізований.

Відповідно до поточного графіку будівництва австралійсько-азійської лінії електропередач PowerLink, кабель планують повністю ввести в експлуатацію до 2035 року.

Сінгапур змушений переходити на більш екологічні джерела енергії, адже має дуже невелику за розмірами територію.

Сінгапур

За інформацією старшого наукового співробітника Оксфордського інституту енергетичних досліджень Філіпа Ендрюса-Спіда, фахіфці з Сінгапуру вивчали кількість енергії, яку здатні виробляти сонячні електростанції.

Вони будували на водосховищах, вони будували над автостоянками і над автомагістралями. Вони вийшли на цифру, але вона була далека від того, що потрібно. Також важко багато зробити з морською енергією, тому що моря дуже зайняті, — зазначає науковець. Поширити

Так, Фінансовий центр Південно-Східної Азії планує імпортувати близько 6 гігаватів низьковуглецевої електроенергії до 2035 року і має умовні дозволи на проєкти в Індонезії, Камбоджі та В'єтнамі.

Наразі Сінгапур імпортує 100 мегаватів гідроенергії з Лаосу через транскордонний проєкт, який включає Малайзію і Таїланд.

Що відомо про проблеми з реалізацією проєкту

Підключення до електромережі протяжністю 4 тис 200 кілометрів під водою ніколи раніше не здійснювалося і ніколи не здійснювалося дистанційно. Це дуже амбітна пропозиція, яка змінює правила гри, — пояснює засновник незалежної дослідницької групи Climate Energy Finance Тім Баклі. Поширити

За його словами, наразі існують значні геополітичні, фінансові та технічні перешкоди для цього проєкту.

Зокрема, однією з головних проблем буде велика кількість територіальних вод різних країн, через які проходитиме підводний кабель.

Однією з головних проблем, з якими стикається Sun Cable, є глибина і різноманітність вод, через які пролягатиме кабель.

Зокрема, Індонезія лежить між Тихоокеанським вогняним колом, тож якщо під водою відбудуться землетруси або вулканічна активність, це може вплинути на кабель.

Сама вартість проєкту також виявилася проблематичною: за оцінками, вона становить 13,5 мільярдів доларів. Sun Cable натрапила на фінансові труднощі в січні 2023 року, але була врятована австралійським технологічним мільярдером Майком Кеннон-Бруксом.

Навіть якщо проєкт буде реалізовано, Сінгапур може бути змушений платити надбавку за доставку зеленої енергії.