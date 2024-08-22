Використання сонячних технологій в централізованих та автономних системах теплопостачання

Щоб підвищити обізнаність про сучасні можливості використання сонячної енергії та обговорити конкретні рішення, які можна застосувати в Україні, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство інфраструктури) організували практичний семінар на тему «Сонячні технології в централізованих та автономних системах теплопостачання».
Головні тези:
- Сонячні технології у централізованих та автономних системах теплопостачання мають великий потенціал для модернізації існуючих систем ЦТ населених пунктів України.
- Використання сонячних технологій може забезпечити гаряче водопостачання та опалення будівель, що робить їх стійкішими та екологічнішими.
- Семінар у рамках USAID Проєкту енергетичної безпеки організований для популяризації сучасних можливостей використання сонячної енергії в Україні.
- Ефективне використання сонячних технологій у централізованих та автономних системах теплопостачання сприятиме заощадженню енергоресурсів та зменшенню викидів CO2.
- Механізм ЕСКО є важливим інструментом для залучення інвестицій у використання сонячних технологій в системах теплопостачання на малих та середніх містах України.
У семінарі взяли участь близько 280 представників державних, регіональних і місцевих органів влади, а також підприємств централізованого теплопостачання (ЦТ).
Наталія Хоцянівська, директорка департаменту комунальних послуг Міністерства інфраструктури, у вступному слові підкреслила, що розвиток сонячних станцій теплопостачання має великий потенціал для модернізації існуючих систем ЦТ населених пунктів України.
Вона зазначила, що попри початкову стадію впровадження таких систем, Україна вже має позитивні приклади створення економічно доцільних проєктів. Нещодавно за підтримки USAID ПЕБ було розроблено та затверджено схему теплопостачання міста Полтави.
Вона передбачає впровадження сонячної теплової генерації на 30 теплових пунктах для забезпечення гарячого водопостачання.
Він висловив надію, що після цього семінару все більше міст та громад України почнуть використовувати цей вид відновлюваної енергії.
Серед основних тем семінару було розглянуто сучасні технології використання сонячної енергії в системах централізованого та автономного теплопостачання, про які розповів Роман Василенко, керівник напрямку ВДЕ «Віссманн».
Він розповів учасникам про технічні можливості різних типів сонячних колекторів, особливості їх використання, ефективність, переваги та недоліки.
Кирило Баранчук, інженер технічної підтримки «Данфосс», звернув увагу на тему сезонного акумулювання тепла в системах ЦТ. Він навів приклад комбінованої системи ЦТ у невеликому данському місті, приклад сезонного акумулювання тепла та автономної системи (Міланський проєкт Merezzate+).
Про використання сонячних електростанцій у комбінації з системами ЦТ у громадських і житлових будівлях розповів Вадим Литвин, директор «ЦЕЕ». Він поділився досвідом реалізації подібних проєктів в Україні.
Окремо було розглянуто механізм ЕСКО для залучення інвестицій в енергоефективність у малих та середніх містах України.
Цю тему розкрив Роман Палагусинець, аналітик з питань ЕСКО Проєкту ГЕФ/ПРООН в Україні. Він зазначив, що цей механізм є ефективним інструментом для залучення приватного капіталу в проєкти енергоефективності, зокрема, в проєкти використання сонячної енергії.
Під час семінару учасники отримали знання про практичні аспекти впровадження розглянутих технологій. Це сприятиме використанню відновлюваних джерел енергії для систем опалення та гарячого водопостачання, а також допоможе зробить їх стійкішими та екологічнішими.
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