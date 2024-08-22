Використання сонячних технологій в централізованих та автономних системах теплопостачання

Щоб підвищити обізнаність про сучасні можливості використання сонячної енергії та обговорити конкретні рішення, які можна застосувати в Україні, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство інфраструктури) організували практичний семінар на тему «Сонячні технології в централізованих та автономних системах теплопостачання».

У семінарі взяли участь близько 280 представників державних, регіональних і місцевих органів влади, а також підприємств централізованого теплопостачання (ЦТ).

Наталія Хоцянівська, директорка департаменту комунальних послуг Міністерства інфраструктури, у вступному слові підкреслила, що розвиток сонячних станцій теплопостачання має великий потенціал для модернізації існуючих систем ЦТ населених пунктів України.

Вона зазначила, що попри початкову стадію впровадження таких систем, Україна вже має позитивні приклади створення економічно доцільних проєктів. Нещодавно за підтримки USAID ПЕБ було розроблено та затверджено схему теплопостачання міста Полтави.

Вона передбачає впровадження сонячної теплової генерації на 30 теплових пунктах для забезпечення гарячого водопостачання.

Сонячна енергія навколо нас — її багато і вона безкоштовна. Використовуючи спеціальні сонячні теплові системи, ми можемо перетворювати її на відновлювальне, економічно ефективне джерело тепла для нагрівання води, опалення будівель та виробництва електроенергії, — сказав заступник керівника USAID ПЕБ Дмитро Інгул. Поширити

Він висловив надію, що після цього семінару все більше міст та громад України почнуть використовувати цей вид відновлюваної енергії.

Серед основних тем семінару було розглянуто сучасні технології використання сонячної енергії в системах централізованого та автономного теплопостачання, про які розповів Роман Василенко, керівник напрямку ВДЕ «Віссманн».

Він розповів учасникам про технічні можливості різних типів сонячних колекторів, особливості їх використання, ефективність, переваги та недоліки.

Кирило Баранчук, інженер технічної підтримки «Данфосс», звернув увагу на тему сезонного акумулювання тепла в системах ЦТ. Він навів приклад комбінованої системи ЦТ у невеликому данському місті, приклад сезонного акумулювання тепла та автономної системи (Міланський проєкт Merezzate+).

Про використання сонячних електростанцій у комбінації з системами ЦТ у громадських і житлових будівлях розповів Вадим Литвин, директор «ЦЕЕ». Він поділився досвідом реалізації подібних проєктів в Україні.

Окремо було розглянуто механізм ЕСКО для залучення інвестицій в енергоефективність у малих та середніх містах України.

Цю тему розкрив Роман Палагусинець, аналітик з питань ЕСКО Проєкту ГЕФ/ПРООН в Україні. Він зазначив, що цей механізм є ефективним інструментом для залучення приватного капіталу в проєкти енергоефективності, зокрема, в проєкти використання сонячної енергії.