Компанія зі США Scott Hydroelectric представила генератори для домашнього використання, які працюють на звичайній воді.

Що відомо про генератори для дому, які працюють на воді

Фактично генератор представляє собою турбіну, яка працює на воді і навіть за складних погодних умов здатна забезпечувати електроенергією з потужністю у 1,5 тис ватів.

Ця турбіна виготовлена з нержавіючої сталі та має захист від сміття та риб. Вона працює достатньо тихо і призначена для будинків, які не під’єднані до загальних електромереж.

У цій турбіні вода тече поперек лопатей, що дозволяє спростити її використання для виробництва електроенергії, особливо у місцях з невеликим перепадом висоти, який не перевищує 6 метрів.

Ця турбіна здатна безперебійно виробляти електроенергію, використовуючи воду навіть з невеликих річок та струмків, де не здатні працювати усі інші турбіни.

Турбіна Scott Hydroelectric

У чому особливість цієї турбіни

Ця турбіна може виробляти об'єм електрики, якого достатньо для живлення середнього будинку. До того ж турбіна працює дуже тихо.

Турбіна має генератор, який використовує енергію води для генерації електроенергії.

Вона підключається до акумулятора або мережі, щоб зберігати чи одразу використовувати енергію. Важить уся система близько 43 кг.

При цьому система працює так, що вода автоматично очищає турбіну від дрібного сміття, як от листя або каміння.

Також є спеціальний фільтр, який захищає рибу та інші об’єкти від потрапляння в турбіну. Завдяки цьому її не треба часто обслуговувати, і вона підходить для роботи в важкодоступних місцях.

Турбіна зроблена з міцної нержавіючої сталі, тому може працювати десятиліттями. Вона добре підходить для будинків у сільській місцевості, які не мають доступу до звичайної електромережі.