Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинань разработали метод простой очистки воды от частиц микропластика с помощью кипячения и простой фильтрации через сито.

Как китайские ученые предлагают очищать воду от микропластика

Пока ученые до конца не понимают, как именно микропластик влияет на организм человека, однако по их предположениям, микропластик способен спровоцировать большое количество болезней.

Китайские ученые провели тесты как с использованием мягкой, так и жесткой водопроводной воды, содержащей гораздо больше минералов.

Во всем мире все большее беспокойство вызывает "Нано/микропластик (НМП), содержащийся в водопроводной воде, а оттуда вытекает в окружающую среду.

Очистка воды от микропластика

В ходе экспериментов ученые добавляли нанопластик и микропластик перед тем, как вскипятить воду, а затем фильтровали осадок.

В некоторых случаях до 90 процентов НМП были удалены в процессе кипячения и фильтрации, хотя эффективность варьировалась в зависимости от типа воды.

Эта простая стратегия кипячения воды может "обеззаразить" бытовую водопроводную воду от НМП и имеет потенциал для безвредного уменьшения поступления НМП в организм человека из-за потребления воды, — объясняет биомедицинский инженер Зимин Ю из Медицинского университета Гуанчжоу и его коллеги. Поделиться

Большинство НМП было удалено из образцов жесткой водопроводной воды, которая естественным образом образует известковый налет (или карбонат кальция) при нагревании.

Это вещество с высоким содержанием мела обычно образуется на поверхностях кухонных чайников, поскольку изменения температуры вытесняют карбонат кальция из раствора, при этом улавливая за собой фрагменты пластика в виде корочки.

Таким образом, с увеличением жесткости воды возрастает ее способность отфильтровать микропластик при нагревании.

После наливания воды в чашку пластик остается в этой корочке. Если она отшелушится от поверхности потоком жидкости, ее можно легко отфильтровать обычным ситом, вроде того, что используется для чая.

Однако в мягкой воде, содержащей значительно меньше карбоната кальция, из воды удалось извлечь около четверти микропластика.

По результатам исследований ученые заключили, что употребление кипяченой воды является вполне реальной долгосрочной стратегией уменьшения глобального влияния микропластика.

Дело в том, что в некоторых странах воду из-под крана можно пить, потому что она очень чистая.

Актуально ли это для Украины

Для Украины результаты этого исследования актуальны лишь частично, поскольку украинцы покупают воду в специальных колонках и пьют сырой или кипятят водопроводную.

Микропластик может быть настолько мелким, что заметен только под микроскопом, есть смысл кипятить даже воду, которую вы набираете в бутылки из колонки.

Источником микропластика являются многочисленные вещи, которые нас окружают, в том числе одежду и сами бутылки, в которые мы набираем воду.

Если вы проживаете в стране, где можно употреблять воду прямо из-под крана, то есть смысл начать ее кипятить, поскольку пластик уже связывали с изменениями в микробиоме кишечника и устойчивостью организма к антибиотикам.