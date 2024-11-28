Науковці з Медичного університету Гуанчжоу та Університету Цзінань розробили метод простої очистки води від часточок мікропластику за допомогою кіп'ятіння і простої фільтрації через сито.

Як китайські вчені пропонують очищати воду від мікропластику

Наразі науковці до кінця не розуміють, як саме мікропластик впливає на організм людини, однак за їхніми припущеннями, мікропластик здатен спровокувати велику кількість хвороб.

Китайські науковці провели тести як з використанням м'якої, так і жорсткої водопровідної води, яка містить набагато більше мінералів.

У всьому світі все більше занепокоєння викликає "Нано/мікропластик (НМП), що міститься у водопровідній воді, а звідти витікає у навколишнє середовище.

Очищення води від мікропластику

Під час експериментів науковці додавали нанопластик і мікропластик перед тим, як закип’ятити воду, а потім фільтрували осад.

У деяких випадках до 90 відсотків НМП було видалено в процесі кип'ятіння та фільтрування, хоча ефективність варіювалася залежно від типу води.

Ця проста стратегія кип'ятіння води може "знезаразити" побутову водопровідну воду від НМП і має потенціал для нешкідливого зменшення надходження НМП в організм людини через споживання води, — пояснює біомедичний інженер Зімін Ю з Медичного університету Гуанчжоу та його колеги. Поширити

Переважна більшість НМП була видалена зі зразків жорсткої водопровідної води, яка природним чином утворює вапняний наліт (або карбонат кальцію) при нагріванні.

Ця речовина з високим вмістом крейди, зазвичай, утворюється на поверхнях кухонних чайників, оскільки зміни температури витісняють карбонат кальцію з розчину, при цьому вловлюючи за собою фрагменти пластику у вигляді скоринки.

Таким чином зі збільшенням жорсткості води зростає її здатність відфільтрувати мікропластик при нагріванні.

Після наливання води в чашку пластик лишається в цій скоринці. Якщо вона відлущиться від поверхні потоком рідини, її можна легко відфільтрувати звичайним ситом, на кшталт того, що використовується для чаю.

Однак у м’якій воді, яка містить значно менше карбонату кальцію, з води вдалось вилучити близько чверті мікропластику.

За результатами досліджень науковці зробили висновок, що вживання кип'яченої води є цілком реальною довгостроковою стратегією зменшення глобального впливу мікропластику.

Річ у тім, що в деяких країнах воду з-під крану можна пити, оскільки вона дуже чиста.

Чи актуально це для України

Для України результати цього дослідження актуальні лише частково, оскільки українці купують воду в спеціальних колонках і п'ють її сирою, або кип'ятять водопровідну.

Мікропластик може бути настільки дрібним, що помітний лише під мікроскопом, є сенс кип'ятити навіть таку воду, яку ви набираєте в пляшки з колонки.

Джерелом мікропластику є численні речі, які нас оточують, в тому числі одяг і самі пляшки, в які ми набираємо воду. Якщо ваша вода побувала в пластиковій пляшці, будьте впевнені, що там є мікроскопічні частинки пластику.

Якщо ж ви проживаєте в країні, де можна вживати воду прямо з-під крану, то є сенс почати її кип'ятити, оскільки пластик уже пов'язували зі змінами в мікробіомі кишківника та стійкістю організму до антибіотиків.