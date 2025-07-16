Ученые нашли залежи редчайшего минерала Земли благодаря потерянному письму

Речь идет о старом письме владельца угольной шахты, датированном 1949 годом, долгое время остававшимся потерянным в архиве в Баварии.
Главные тезисы
- Старое архивное письмо владельца угольной шахты, датированное 1949 годом, привело к открытию залежей гумбольдтина - редкого минерала с уникальной структурой.
- Гумбольдтин, образующийся в уникальных условиях с содержанием железа, углерода, кислорода и водорода, вызывает заинтересованность геологов и коллекционеров.
- Открытие новых запасов гумбольдтина удвоило известные запасы этого редкого минерала, которое ранее фиксировалось лишь в 30 местах по всему миру.
Архивное письмо вывело ученых на залежи редкого гумбольдтина
В Баварии архивное письмо, пролежавшее забытым с 1949 года, случайно привело ученых к открытию, которое удвоило задокументированные запасы одного из самых редких минералов на Земле — гумбольдтина.
Этот уникальный минерал, ранее фиксировавшийся только в 30 местах по всему миру, пишет Clays and Clay Minerals.
Это было старое рукописное письмо от владельца угольной шахты, датированное 1949 годом, долгое время остававшееся потерянным в архиве в Баварии. В письме упоминалось об образце минерала с формулировкой: "Гумбольдтин из шахты Матиас вблизи Швандорфа".
Команда геологов во главе с Роландом Айхгорном из Баварского управления по охране окружающей среды просмотрела более 130 тысяч образцов, прежде чем обнаружила желтые фрагменты из шахты вблизи Швандорфа, оказавшиеся гумбольдтином — минералом с уникальной структурой, содержащим железо, углерод, кислород и водород.
Гумбольдтин — органический минерал, образующийся только при уникальном сочетании железосодержащих пород и природных кислот, из-за чрезвычайной редкости его обнаруживают случайно.
Впервые открытый в 1821 году и названный в честь немецкого исследователя Александра фон Гумбольдта, минерал стал частью научного наследия ученого, повлиявшего на развитие геологии, климатологии и экологии.
Результаты современных тестов подтвердили, что образцы действительно гумбольдтин. Обнаруженный минерал может представлять интерес не только для геологов, но и для инженеров: оксалаты железа, подобные гумбольдтину, имеют перспективу как материалы для литий-ионных аккумуляторов нового поколения.
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