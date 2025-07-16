Ученые нашли залежи редчайшего минерала Земли благодаря потерянному письму

Речь идет о старом письме владельца угольной шахты, датированном 1949 годом, долгое время остававшимся потерянным в архиве в Баварии.

Архивное письмо вывело ученых на залежи редкого гумбольдтина

В Баварии архивное письмо, пролежавшее забытым с 1949 года, случайно привело ученых к открытию, которое удвоило задокументированные запасы одного из самых редких минералов на Земле — гумбольдтина.

Этот уникальный минерал, ранее фиксировавшийся только в 30 местах по всему миру, пишет Clays and Clay Minerals.

Это было старое рукописное письмо от владельца угольной шахты, датированное 1949 годом, долгое время остававшееся потерянным в архиве в Баварии. В письме упоминалось об образце минерала с формулировкой: "Гумбольдтин из шахты Матиас вблизи Швандорфа".

Команда геологов во главе с Роландом Айхгорном из Баварского управления по охране окружающей среды просмотрела более 130 тысяч образцов, прежде чем обнаружила желтые фрагменты из шахты вблизи Швандорфа, оказавшиеся гумбольдтином — минералом с уникальной структурой, содержащим железо, углерод, кислород и водород.

Мы юридически обязаны сделать эти экспонаты доступными для общественности, — заявил Айхгорн. Поделиться

Гумбольдтин — органический минерал, образующийся только при уникальном сочетании железосодержащих пород и природных кислот, из-за чрезвычайной редкости его обнаруживают случайно.

Впервые открытый в 1821 году и названный в честь немецкого исследователя Александра фон Гумбольдта, минерал стал частью научного наследия ученого, повлиявшего на развитие геологии, климатологии и экологии.

Результаты современных тестов подтвердили, что образцы действительно гумбольдтин. Обнаруженный минерал может представлять интерес не только для геологов, но и для инженеров: оксалаты железа, подобные гумбольдтину, имеют перспективу как материалы для литий-ионных аккумуляторов нового поколения.