Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по украинским редкоземельным минералам.
Главные тезисы
- Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о редкоземельных минералах.
- США настаивают на контроле над редкими металлами и стратегическими материалами Украины, что может повлиять на соглашение.
- Предполагается, что Украина и США подпишут соглашение о редкоземельных минералах в ближайшее время.
Соглашение о редкоземельных минералах между Украиной и США: что известно
О финальной стадии работы над соглашением заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерша юстиции Ольга Стефанишина в Х.
Также Стефанишин надеется, что Киев и Вашингтон смогут подписать документ "в ближайшее время".
Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025
16 февраля стало известно, что США настаивают на контроле за большим спектром ресурсов Украины, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литие, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными ископаемыми.
21 февраля Bloomberg сообщила, что США и Украина намерены завершить соглашение о полезных ископаемых до конца недели.
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