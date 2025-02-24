Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о редкоземельных минералах.

Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по украинским редкоземельным минералам.

Соглашение о редкоземельных минералах между Украиной и США: что известно

О финальной стадии работы над соглашением заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерша юстиции Ольга Стефанишина в Х.

Команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Переговоры были очень конструктивны, почти все ключевые детали были завершены. Мы стремимся завершить их как можно скорее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Ольга Стефанишина Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерка юстиции

Также Стефанишин надеется, что Киев и Вашингтон смогут подписать документ "в ближайшее время".

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025

16 февраля стало известно, что США настаивают на контроле за большим спектром ресурсов Украины, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литие, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными ископаемыми.