Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о редкоземельных минералах
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Экономика
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Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о редкоземельных минералах

Украина
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Источник:  Ольга Стефанишина

Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении по украинским редкоземельным минералам.

Главные тезисы

  • Украина и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о редкоземельных минералах.
  • США настаивают на контроле над редкими металлами и стратегическими материалами Украины, что может повлиять на соглашение.
  • Предполагается, что Украина и США подпишут соглашение о редкоземельных минералах в ближайшее время.

Соглашение о редкоземельных минералах между Украиной и США: что известно

О финальной стадии работы над соглашением заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерша юстиции Ольга Стефанишина в Х.

Команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Переговоры были очень конструктивны, почти все ключевые детали были завершены. Мы стремимся завершить их как можно скорее, чтобы перейти к подписанию соглашения.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерка юстиции

Также Стефанишин надеется, что Киев и Вашингтон смогут подписать документ "в ближайшее время".

16 февраля стало известно, что США настаивают на контроле за большим спектром ресурсов Украины, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литие, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными ископаемыми.

21 февраля Bloomberg сообщила, что США и Украина намерены завершить соглашение о полезных ископаемых до конца недели.

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