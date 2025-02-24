Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин щодо угоди про рідкісноземельні мінерали

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду щодо українських рідкісноземельних мінералів.

Угоди про рідкісноземельні мінерали між Украною та США: що відомо

Про фінальну стадію роботи над угодою заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина в Х.

Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини. Переговори були дуже конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції

Також Стефанішина сподівається, що Київ та Вашингтон зможуть підписати документ "найближчим часом".

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.