Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин щодо угоди про рідкісноземельні мінерали
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин щодо угоди про рідкісноземельні мінерали

Україна
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Джерело:  Ольга Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду щодо українських рідкісноземельних мінералів.

Головні тези:

  • Україна та США перебувають на останній стадії переговорів щодо угоди про українські рідкісноземельні мінерали.
  • Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила про конструктивний хід переговорів та намір швидко підписати угоду.
  • США наполягають на контролі над рідкісними металами та стратегічними матеріалами України, що може мати вплив на угоду.

Угоди про рідкісноземельні мінерали між Украною та США: що відомо

Про фінальну стадію роботи над угодою заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина в Х.

Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини. Переговори були дуже конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції

Також Стефанішина сподівається, що Київ та Вашингтон зможуть підписати документ "найближчим часом".

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

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