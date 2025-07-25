Виявлятимуть астероїди без телескопів — у США по-новому використають геліостати

Вчений з Національної лабораторії Sandia (США) досліджує нетрадиційний спосіб виявлення астероїдів після настання темряви, перетворюючи сонячні дзеркала на засоби нічного спостереження.
Головні тези:
- Вчений з США використовує геліостати для виявлення астероїдів після заходу сонця, перетворюючи їх на засоби нічного спостереження.
- Геліостатичні поля, які зазвичай використовуються для вироблення електроенергії вдень, можуть бути використані як нічні обсерваторії для пошуку об'єктів поблизу Землі.
- Новий метод може допомогти виявляти потенційно небезпечні астероїди та підготуватися до їх можливого зіткнення з Землею.
У США по-новому використають геліостати: що відомо
Йдеться про Джона Сандаскі, який вважає, що геліостати, які здебільшого відбивають сонячне світло для вироблення електроенергії, можна перепрофілювати для виявлення слабкого світла, відбитого від об'єктів поблизу Землі, завдяки чому можна виявити потенційні загрози до того, як вони вдарять.
Відомо, що геліостати здебільшого простоюють після заходу сонця, але вчений побачив у них невикористаний потенціал. Використавши поле з 212 геліостатами Національної сонячної теплової випробовувальної установки, він провів нічні експерименти в межах проєкту "Лабораторні дослідження та розробки".
Сонячні вежі збирають мільйон ватів сонячного світла. Вночі ми хочемо зібрати фемтоват, що становить мільйонну частку мільярда вата енергії сонячного світла, яке розсіюється від астероїдів.
Попри те, що метою цього дослідження не було виявлення астероїда, тест підтвердив, що геліостат може ефективно відстежувати зірки.
Також, за словами вченого, такий метод можна використовувати в оборонній сфері. Він вважає, що система може допомогти Космічним силам США відстежувати космічні апарати в навколомісячному просторі, районі поблизу Місяця, який складно контролювати з Землі.
Це може допомогти Космічним силам США у їхній роботі з пошуку космічних апаратів, особливо в навколомісячній області. Орбіти поблизу Місяця можуть бути важкими для відстеження з Землі.
Зазначимо, що геліостат — це прилад, який може повертати плоске дзеркало так, аби направляти сонячні промені постійно в одному напрямку, попри видимий добовий рух Сонця.
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