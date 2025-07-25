Виявлятимуть астероїди без телескопів — у США по-новому використають геліостати

Вчений з Національної лабораторії Sandia (США) досліджує нетрадиційний спосіб виявлення астероїдів після настання темряви, перетворюючи сонячні дзеркала на засоби нічного спостереження.

У США по-новому використають геліостати: що відомо

Йдеться про Джона Сандаскі, який вважає, що геліостати, які здебільшого відбивають сонячне світло для вироблення електроенергії, можна перепрофілювати для виявлення слабкого світла, відбитого від об'єктів поблизу Землі, завдяки чому можна виявити потенційні загрози до того, як вони вдарять.

Геліостатичні поля не мають нічної роботи. Вони просто стоять там без діла. Країна має можливість надати їм нічну роботу за відносно низькою вартістю для пошуку об'єктів поблизу Землі. Якби ми заздалегідь знали, що наближається астероїд і де він може впасти, ми б мали більше шансів підготуватися і зменшити потенційний збиток. Поширити

Відомо, що геліостати здебільшого простоюють після заходу сонця, але вчений побачив у них невикористаний потенціал. Використавши поле з 212 геліостатами Національної сонячної теплової випробовувальної установки, він провів нічні експерименти в межах проєкту "Лабораторні дослідження та розробки".

Сонячні вежі збирають мільйон ватів сонячного світла. Вночі ми хочемо зібрати фемтоват, що становить мільйонну частку мільярда вата енергії сонячного світла, яке розсіюється від астероїдів.

Попри те, що метою цього дослідження не було виявлення астероїда, тест підтвердив, що геліостат може ефективно відстежувати зірки.

Ми не ставили собі за мету знайти астероїди. Ми продемонстрували, що геліостат може рухатися вперед і назад і бачити зірки. Поширити

Також, за словами вченого, такий метод можна використовувати в оборонній сфері. Він вважає, що система може допомогти Космічним силам США відстежувати космічні апарати в навколомісячному просторі, районі поблизу Місяця, який складно контролювати з Землі.

Це може допомогти Космічним силам США у їхній роботі з пошуку космічних апаратів, особливо в навколомісячній області. Орбіти поблизу Місяця можуть бути важкими для відстеження з Землі.

Зазначимо, що геліостат — це прилад, який може повертати плоске дзеркало так, аби направляти сонячні промені постійно в одному напрямку, попри видимий добовий рух Сонця.