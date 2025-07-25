Виявлятимуть астероїди без телескопів — у США по-новому використають геліостати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Виявлятимуть астероїди без телескопів — у США по-новому використають геліостати

геліостат
Джерело:  Interesting Engineering

Вчений з Національної лабораторії Sandia (США) досліджує нетрадиційний спосіб виявлення астероїдів після настання темряви, перетворюючи сонячні дзеркала на засоби нічного спостереження.

Головні тези:

  • Вчений з США використовує геліостати для виявлення астероїдів після заходу сонця, перетворюючи їх на засоби нічного спостереження.
  • Геліостатичні поля, які зазвичай використовуються для вироблення електроенергії вдень, можуть бути використані як нічні обсерваторії для пошуку об'єктів поблизу Землі.
  • Новий метод може допомогти виявляти потенційно небезпечні астероїди та підготуватися до їх можливого зіткнення з Землею.

У США по-новому використають геліостати: що відомо

Йдеться про Джона Сандаскі, який вважає, що геліостати, які здебільшого відбивають сонячне світло для вироблення електроенергії, можна перепрофілювати для виявлення слабкого світла, відбитого від об'єктів поблизу Землі, завдяки чому можна виявити потенційні загрози до того, як вони вдарять.

Геліостатичні поля не мають нічної роботи. Вони просто стоять там без діла. Країна має можливість надати їм нічну роботу за відносно низькою вартістю для пошуку об'єктів поблизу Землі. Якби ми заздалегідь знали, що наближається астероїд і де він може впасти, ми б мали більше шансів підготуватися і зменшити потенційний збиток.

Відомо, що геліостати здебільшого простоюють після заходу сонця, але вчений побачив у них невикористаний потенціал. Використавши поле з 212 геліостатами Національної сонячної теплової випробовувальної установки, він провів нічні експерименти в межах проєкту "Лабораторні дослідження та розробки".

Сонячні вежі збирають мільйон ватів сонячного світла. Вночі ми хочемо зібрати фемтоват, що становить мільйонну частку мільярда вата енергії сонячного світла, яке розсіюється від астероїдів.

Попри те, що метою цього дослідження не було виявлення астероїда, тест підтвердив, що геліостат може ефективно відстежувати зірки.

Ми не ставили собі за мету знайти астероїди. Ми продемонстрували, що геліостат може рухатися вперед і назад і бачити зірки.

Також, за словами вченого, такий метод можна використовувати в оборонній сфері. Він вважає, що система може допомогти Космічним силам США відстежувати космічні апарати в навколомісячному просторі, районі поблизу Місяця, який складно контролювати з Землі.

Це може допомогти Космічним силам США у їхній роботі з пошуку космічних апаратів, особливо в навколомісячній області. Орбіти поблизу Місяця можуть бути важкими для відстеження з Землі.

Зазначимо, що геліостат — це прилад, який може повертати плоске дзеркало так, аби направляти сонячні промені постійно в одному напрямку, попри видимий добовий рух Сонця.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці знайшли поклади найрідкіснішого мінералу Землі завдяки загубленому листу
листи
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці створили штучну нервову систему для роботів — у чому її унікальність
робот
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Паливо майбутнього". Науковці знайшли найбільше у світі джерело водню
водень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?