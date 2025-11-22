Исследователи заметили гигантские трещины в земле у Конго — чем это чревато
Исследователи заметили гигантские трещины в земле у Конго — чем это чревато

земля
Источник:  earth.com

Трещины в земле по всей Демократической Республике Конго постепенно растут, меняя лицо городов. Ученые предупредили, что более 3,2 миллионов человек сейчас живут рядом с эрозионными каналами.

Главные тезисы

  • Эрозионные каналы в Демократической Республике Конго растут, угрожая стабильности городов и безопасности миллионов жителей.
  • Исследование под руководством географа Матиаса Ванмарке выявило, что трещины простираются более чем на 700 километров и влияют на десятки быстроразвивающихся городов.
  • Каждый сильный шторм углубляет и расширяет эрозионные каналы, повышая уровень угрозы и количество пострадавших жителей.

Жителям Конго угрожают эрозионные каналы в земле

Отмечается, что эти эрозионные каналы могут углубляться, расширяться и прорезать целые кварталы всего за несколько сезонов дождей. В исследовании, проведенном под руководством географа Матиаса Ванмарке, ученые рассказали, насколько опасно это явление.

По словам исследователей, проблема затрагивает десятки быстроразвивающихся городов. Новый набор данных дает наиболее четкое представление о том, как далеко простираются эти трещины.

Трещины являются городскими оврагами и эрозионными каналами, которые возникают, когда ливневые воды прорезают рыхлую почву и продолжают углубляться. Они могут прорезать целые кварталы и разделять дороги.

Ученые выяснили, что эти трещины простираются более чем на 700 километров. Только в Киншасе, столице ДР Конго, сотни отдельных каналов прорезают густо застроенные районы, заставляя проводить экстренные ремонтные работы и объезды.

Набор данных показывает, что эта опасность не является единичным явлением, а представляет собой постоянный городской процесс, расширяющийся с каждым сильным штормом.

В ходе исследования выяснилось, что к 2023 году около 2,7 миллионов жителей ДР Конго проживали в пределах 100 метров от активного канала. Еще полмиллиона человек проживали в зонах, которые, по прогнозам ученых, подвергнутся эрозии в течение десятилетия, если ничего не изменится.

В период с 2010 по 2023 год количество подверженного риску населения примерно удвоилось по мере расширения и роста городов. Новые постройки сконцентрировались вблизи имеющихся зон опасности, а это значит, что сегодняшние решения в области планирования зафиксируют риски завтрашнего дня.

Кроме того, ученые заявили, что с 2004 по 2023 год около 118 600 человек потеряли жилье из-за расширения эрозионных каналов или их продвижения в кварталы, которые еще несколько лет назад казались стабильными. С 2020 года среднегодовой показатель переселения составляет около 12200 жителей, что отражает недавний рост городского населения.

