67800 лет. Ученые нашли в Индонезии самые древние в мире наскальные рисунки
67800 лет. Ученые нашли в Индонезии самые древние в мире наскальные рисунки

рисунки
Читати українською
Источник:  Nature

Древнейшее из известных наскальное искусство предшествует появлению современных людей в Европе и оно было найдено в индонезийской пещере.

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили самые древние наскальные рисунки в пещере на Сулавесе, Индонезия, датированные не менее чем 67 800 лет назад.
  • Исследование отражает маршрут распространения Homo sapiens на островах Сулавеси, что дает важные данные о пути жизни древних людей в регионе.
  • Древнейшие рисунки отражения рук свидетельствуют о разнообразии культур и идентичности Homo sapiens, проживавших в регионе.

Индонезийская пещера содержит самые древние в мире наскальные рисунки

Ученые идентифицировали древнейшее из известных наскальных искусств — отпечаток руки, созданный не менее 67 800 лет назад в Индонезии.

Это произведение искусства в пещере на юго-востоке Сулавеси является древнейшим археологическим свидетельством обитания Homo sapiens на островах между азиатским и австралийским континентальными шельфами.

Как пишет Livescience, это открытие может восполнить важный пробел в понимании пути, который предки коренных австралийцев прошли, прежде чем добиться континента не менее 60 тыс. лет назад.

Люди, создавшие эти рисунки на Сулавесе, были частью более широкого населения, распространившегося по региону и достигшего Австралии, — прокомментировал ведущий автор исследования Ади Агус Октавиана, археолог из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии.

Хотя ученые не знают значения этого рисунка, отпечатки рук указывают на то, что художники принадлежали относительно большой группе с собственной культурной идентичностью, считает соавтор исследования Максим Обер, археолог и геохимик из Университета Гриффита в Австралии.

Доисторические наскальные рисунки, то есть изображения на скальных поверхностях, таких как стены пещер или скальные убежища, были обнаружены по всему миру, от гравюр в возрасте 12 тыс. лет в Саудовской Аравии до рисунков в возрасте 4 тыс. лет вдоль границы США и Мексики.

Самый древний из ранее датированных наскальных рисунков — отпечаток руки в возрасте около 66 700 лет, найденный в Испании. Ученые сочли, что он был оставлен неандертальцами, поскольку данные свидетельствуют о том, что современные люди дошли до Европы только 54 тыс. лет назад. Однако метод датировки, использованный для этой находки, спорный.

Однако люди создавали искусство еще дольше, чем эти примеры. Самый древний известный рисунок — это хэштег в возрасте 73 тыс. лет на камне из Южной Африки, а раковина в возрасте 540 тыс. лет с зигзагообразными узорами из Индонезии, возможно, была создана Homo erectus.

В рамках более масштабного проекта по документированию доисторического искусства на Сулавесе Обер и его команда изучили 11 рисунков, найденных в восьми пещерах: семь отпечатков рук, две человеческие фигуры и два геометрических узора.

Ученые полагают, что эти рисунки были созданы Homo sapiens, поскольку изображение суженных пальцев технически сложно. Трафареты могли быть созданы путём распыления пигмента на руки ртом. Это открывает возможность извлечения ДНК из изображений.

Идентификация древнейших наскальных рисунков на Сулавесе является важным открытием, поскольку добавляет еще одну точку данных о пути распространения людей по островной Юго-Восточной Азии и Австралии.

Это открытие подтверждает предположение о том, что современные люди достигли Австралии, проплыв северным маршрутом из современного Борнео на Сулавесе, а затем через западную Папуа (западную половину острова Новая Гвинея) или индонезийский остров Мисул, пишут авторы исследования.

