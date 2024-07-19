70 обшуків і 30 підозр. Офіс генпрокурора провів масштабну спецоперацію
Категорія
Україна
Дата публікації

70 обшуків і 30 підозр. Офіс генпрокурора провів масштабну спецоперацію

Офіс Генерального прокурора
Спецоперація

Офіс генпрокурора повідомив про масштабну спецоперацію з викриття зловмисників, які розікрали понад 138 млн гривень, виділених на потреби армії.

Головні тези:

  • У рамках спецоперації правоохоронні органи здійснили 70 обшуків і повідомили про підозру 30-м особам.
  • Зловмисники розікрали понад 138 млн гривень, передбачених для потреб Збройних Сил України.
  • Серед затриманих фігурантів - представники квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних структур.
  • Обшуки проводились в регіонах усієї України, розслідування триває, запобіжні заходи щодо підозрюваних поки не призначені.

У рамках спецоперації правоохоронці провели 70 обшуків

Правоохоронні органи України здійснили «масштабну спецоперацію», в ході якої провели 70 обшуків і повідомили про підозру 30 людям — про це заявив Офіс генерального прокурора 19 липня.

За повідомленням, участь в операції взяли Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, Нацполіція, Управління стратегічних розслідувань та Бюро економічної безпеки.

gp.gov.ua

Вони викрили «організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України».

Загальна сума збитків державі — понад 138 мільйонів гривень. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні, — йдеться в повідомленні.

gp.gov.ua

Обшуки провели в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України.

gp.gov.ua

Наразі правоохоронці затримали 30 фігурантів справи

Прокуратура додає, що 30 підозрюваних затримали, з них 15 входили до складу організованих злочинних груп.

Серед фігурантів: три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Їх звинувачують у розтраті та привласненні коштів на закупівлях за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, на будівництві на об’єктах військової інфраструктури, а також у зловживанні службовим становищем, недбалому ставленні до військової служби та участі в злочинній організації.

Одному з підозрюваних — начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 мільйонів гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу, — додає пресслужба.

Запобіжні заходи підозрюваним ще не обрали. Слідчі дії тривають.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецоперація ГУР у Криму. Бійці показали відео запеклого бою з окупантами РФ
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецоперація СБУ. У Бурятії вночі стався вибух на залізничній магістралі між РФ та Китаєм
Північномуйський тунель
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України
Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?