70 обшуків і 30 підозр. Офіс генпрокурора провів масштабну спецоперацію

Офіс генпрокурора повідомив про масштабну спецоперацію з викриття зловмисників, які розікрали понад 138 млн гривень, виділених на потреби армії.

У рамках спецоперації правоохоронці провели 70 обшуків

Правоохоронні органи України здійснили «масштабну спецоперацію», в ході якої провели 70 обшуків і повідомили про підозру 30 людям — про це заявив Офіс генерального прокурора 19 липня.

За повідомленням, участь в операції взяли Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, Нацполіція, Управління стратегічних розслідувань та Бюро економічної безпеки.

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Вони викрили «організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України».

Загальна сума збитків державі — понад 138 мільйонів гривень. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Обшуки провели в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України.

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Наразі правоохоронці затримали 30 фігурантів справи

Прокуратура додає, що 30 підозрюваних затримали, з них 15 входили до складу організованих злочинних груп.

Серед фігурантів: три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Їх звинувачують у розтраті та привласненні коштів на закупівлях за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, на будівництві на об’єктах військової інфраструктури, а також у зловживанні службовим становищем, недбалому ставленні до військової служби та участі в злочинній організації.

Одному з підозрюваних — начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 мільйонів гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу, — додає пресслужба. Поширити

Запобіжні заходи підозрюваним ще не обрали. Слідчі дії тривають.