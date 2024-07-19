70 обшуків і 30 підозр. Офіс генпрокурора провів масштабну спецоперацію

Офіс генпрокурора повідомив про масштабну спецоперацію з викриття зловмисників, які розікрали понад 138 млн гривень, виділених на потреби армії.
Головні тези:
- У рамках спецоперації правоохоронні органи здійснили 70 обшуків і повідомили про підозру 30-м особам.
- Зловмисники розікрали понад 138 млн гривень, передбачених для потреб Збройних Сил України.
- Серед затриманих фігурантів - представники квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних структур.
- Обшуки проводились в регіонах усієї України, розслідування триває, запобіжні заходи щодо підозрюваних поки не призначені.
У рамках спецоперації правоохоронці провели 70 обшуків
Правоохоронні органи України здійснили «масштабну спецоперацію», в ході якої провели 70 обшуків і повідомили про підозру 30 людям — про це заявив Офіс генерального прокурора 19 липня.
За повідомленням, участь в операції взяли Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, Нацполіція, Управління стратегічних розслідувань та Бюро економічної безпеки.
Вони викрили «організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України».
Обшуки провели в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України.
gp.gov.ua
Наразі правоохоронці затримали 30 фігурантів справи
Прокуратура додає, що 30 підозрюваних затримали, з них 15 входили до складу організованих злочинних груп.
Серед фігурантів: три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.
Їх звинувачують у розтраті та привласненні коштів на закупівлях за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, на будівництві на об’єктах військової інфраструктури, а також у зловживанні службовим становищем, недбалому ставленні до військової служби та участі в злочинній організації.
Запобіжні заходи підозрюваним ще не обрали. Слідчі дії тривають.
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