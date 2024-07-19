70 обысков и 30 подозрений. Офис генпрокурора провел масштабную спецоперацию

Офис генпрокурора сообщил о масштабной спецоперации по разоблачению злоумышленников, разворовавших более 138 млн гривен, выделенных на нужды армии.
Главные тезисы
- Проведено 70 обысков и предъявлены подозрения 30-м лицам, включая представителей квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих структур.
- Задержаны фигуранты, причастные к растрате государственных средств на закупки топлива, энергоресурсов, мебели и строительства военной инфраструктуры.
- Одним из направлений хищения средств стала покупка по завышенным ценам топливной древесины и других необходимых ресурсов для Вооруженных Сил.
В рамках спецоперации правоохранители провели 70 обысков
Правоохранительные органы Украины провели «масштабную спецоперацию», в ходе которой провели 70 обысков и сообщили о подозрении 30 людям — об этом заявил Офис генерального прокурора 19 июля.
По сообщению, в операции приняли участие Государственное бюро расследований, Служба безопасности, Нацполиция, Управление стратегических расследований и Бюро экономической безопасности.
Они разоблачили «организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины».
Обыски были проведены в помещениях структурных подразделений территориальных КЭУ и предприятий по всей территории Украины.
gp.gov.ua
В настоящее время правоохранители задержали 30 фигурантов дела
Прокуратура добавляет, что 30 подозреваемых были задержаны, из них 15 входили в состав организованных преступных групп.
Среди фигурантов: три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, Николаевской и Днепропетровщине, семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.
Их обвиняют в растрате и присвоении средств на закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, на строительстве на объектах военной инфраструктуры, а также в злоупотреблении служебным положением, небрежном отношении к военной службе и участию в преступной организации
Меры предосторожности подозреваемым еще не избрали. Следственные действия продолжаются.
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