70 обысков и 30 подозрений. Офис генпрокурора провел масштабную спецоперацию

Офис генпрокурора сообщил о масштабной спецоперации по разоблачению злоумышленников, разворовавших более 138 млн гривен, выделенных на нужды армии.

В рамках спецоперации правоохранители провели 70 обысков

Правоохранительные органы Украины провели «масштабную спецоперацию», в ходе которой провели 70 обысков и сообщили о подозрении 30 людям — об этом заявил Офис генерального прокурора 19 июля.

По сообщению, в операции приняли участие Государственное бюро расследований, Служба безопасности, Нацполиция, Управление стратегических расследований и Бюро экономической безопасности.

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Они разоблачили «организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины».

Общая сумма ущерба государству - более 138 миллионов гривен. Причастными к хищению средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные должностные лица также разоблачены на небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении, — говорится в сообщении. Поделиться

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Обыски были проведены в помещениях структурных подразделений территориальных КЭУ и предприятий по всей территории Украины.

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В настоящее время правоохранители задержали 30 фигурантов дела

Прокуратура добавляет, что 30 подозреваемых были задержаны, из них 15 входили в состав организованных преступных групп.

Среди фигурантов: три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, Николаевской и Днепропетровщине, семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.

Их обвиняют в растрате и присвоении средств на закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, на строительстве на объектах военной инфраструктуры, а также в злоупотреблении служебным положением, небрежном отношении к военной службе и участию в преступной организации

Один из подозреваемых — начальник регионального КЭВ инкриминирует незаконное приобретение активов на сумму 11,7 миллионов гривен в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей из-за оформления их на доверенное лицо, — добавляет прессслужба. Поделиться

Меры предосторожности подозреваемым еще не избрали. Следственные действия продолжаются.