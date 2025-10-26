84 роки разом. Завершився найтриваліший шлюб в історії

Бразильська сімейна пара Мануель Анхельім Діно та Марія де Соузо Діно прожили у шлюбі понад 84 роки. Їхня історія кохання врешті завершилася, оскільки Мануель відійшов у вічність у віці 106 років.

Яким був найтриваліший шлюб в історії

Сумною звісткою поділилася пресслужба Книги рекордів Гіннеса.

У цей трагічний день вона вирішила згадати історію кохання пари.

Як виявилося, Марія та старший від неї на чотири роки Мануель працювали на фермі своїх родин.

Їхня перша зустрічі сталася ще у 1936 році, однак справжні романтичні відносини почалися лише за кілька років.

Мануель казав, що це було кохання з першого погляду, коли він знову побачив Марію через чотири роки. Чоловік зізнався їй у почуттях, і вона погодилася піти з ним на побачення.

Фото: guinnessworldrecords.com

Головна проблема полягає в тому, що мати дівчини була проти їхніх стосунків.

Однак Мануель не здавався та зміг завоювати прихильність родини коханої. Довгоочікуване весілля вони відіграли в 1940 році.

Найцікавішим фактом є те, що у Марії та Мануеля народилося 13 дітей. Ба більше, вони мають 55 онуків, 54 правнуки та 12 праправнуків.