84 роки разом. Завершився найтриваліший шлюб в історії

Бразильська сімейна пара Мануель Анхельім Діно та Марія де Соузо Діно прожили у шлюбі понад 84 роки. Їхня історія кохання врешті завершилася, оскільки Мануель відійшов у вічність у віці 106 років.
Головні тези:
- У Марії та Мануеля народилося 13 дітей, 55 онуків, 54 правнуки та 12 праправнуків.
- За словами жінки, кохання — головна запорука їхнього довгого шлюбу.
Яким був найтриваліший шлюб в історії
Сумною звісткою поділилася пресслужба Книги рекордів Гіннеса.
У цей трагічний день вона вирішила згадати історію кохання пари.
Як виявилося, Марія та старший від неї на чотири роки Мануель працювали на фермі своїх родин.
Їхня перша зустрічі сталася ще у 1936 році, однак справжні романтичні відносини почалися лише за кілька років.
Головна проблема полягає в тому, що мати дівчини була проти їхніх стосунків.
Однак Мануель не здавався та зміг завоювати прихильність родини коханої. Довгоочікуване весілля вони відіграли в 1940 році.
Найцікавішим фактом є те, що у Марії та Мануеля народилося 13 дітей. Ба більше, вони мають 55 онуків, 54 правнуки та 12 праправнуків.
Жінка відверто зізналася журналістам, секрет їхнього довгого шлюбу був простий — кохання.
