84 года вместе. Завершился самый продолжительный брак в истории

Бразильская семейная пара Мануэль Анхельим Дино и Мария де Соузо Дино прожили в браке более 84 лет. Их история любви наконец-то завершилась, поскольку Мануэль отошел в вечность в возрасте 106 лет.
Главные тезисы
- У Марии и Мануэля родилось 13 детей, 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.
- По словам женщины, любовь – главный залог их долгого брака.
Каким был самый длительный брак в истории
Печальным известием поделилась пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.
В этот трагический день она решила вспомнить историю любви пары.
Как оказалось, Мария и Мануэль работали на ферме своих семей.
Их первая встреча состоялась еще в 1936 году, однако настоящие романтические отношения начались через несколько лет.
Главная проблема заключается в том, что мать девушки была против их отношений.
Однако Мануэль не сдавался и смог завоевать расположение семьи любимой. Долгожданную свадьбу они отыграли в 1940 году.
Самым интересным фактом является то, что у Марии и Мануэля родилось 13 детей. Более того, у них 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.
Женщина откровенно призналась журналистам, секрет их долгого брака был прост — любовь.
