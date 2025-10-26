84 года вместе. Завершился самый продолжительный брак в истории

Бразильская семейная пара Мануэль Анхельим Дино и Мария де Соузо Дино прожили в браке более 84 лет. Их история любви наконец-то завершилась, поскольку Мануэль отошел в вечность в возрасте 106 лет.

Каким был самый длительный брак в истории

Печальным известием поделилась пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.

В этот трагический день она решила вспомнить историю любви пары.

Как оказалось, Мария и Мануэль работали на ферме своих семей.

Их первая встреча состоялась еще в 1936 году, однако настоящие романтические отношения начались через несколько лет.

Мануэль говорил, что это была любовь с первого взгляда, когда он снова увидел Марию четыре года спустя. Мужчина признался ей в чувствах, и она согласилась пойти с ним на свидание. Поделиться

Фото: guinnessworldrecords.com

Главная проблема заключается в том, что мать девушки была против их отношений.

Однако Мануэль не сдавался и смог завоевать расположение семьи любимой. Долгожданную свадьбу они отыграли в 1940 году.

Самым интересным фактом является то, что у Марии и Мануэля родилось 13 детей. Более того, у них 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.