Абсолютно тупо. Зеленський жорстко висловився про Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.
Головні тези:
- Володимир Зеленський називає відмову України від ядерної зброї у рамках Будапештського меморандуму безвідповідальною та тупою дією.
- Президент ділиться думкою про необхідність реальних гарантій безпеки для країни в обмін на ядерну зброю.
- Зеленський критикує дії світових держав, які змусили Україну позбутися ядерного арсеналу, не забезпечивши необхідних гарантій.
- Президент нагадує про фіаско Будапештського меморандуму та невиконання обіцянок щодо захисту територіальної цілісності України.
- За словами Зеленського, українська влада намагалася звернутися до гарантів безпеки багато разів, сподіваючись на підтримку, але безрезультатно.
Це було тупо — Зеленський про відмову України від ядерної зброї
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
За його словами, США та Росія змусили Україну позбутися ядерної зброї, і це було щонайменше небезпечно міняти зброю "ні на що".
Я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно й дуже безвідповідально — отак міняти.
Зеленський наголосив, що не збирається довіряти пустим обіцянкам
Глава держави звертає увагу на те, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України, однак вони не врятували її від кількох вторгнень Росії.
За його словами, одразу після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила 3 рази впродовж кількох років листи всім гарантам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму.
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