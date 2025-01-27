Абсолютно тупо. Зеленський жорстко висловився про Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.

Це було тупо — Зеленський про відмову України від ядерної зброї

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Україна віддавала ядерну зброю... На мою думку, не треба було, судячи з того, що на нас напали. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, США та Росія змусили Україну позбутися ядерної зброї, і це було щонайменше небезпечно міняти зброю "ні на що".

Потрібно було міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то й зараз це лише НАТО. У мирний час для нас це НАТО, а в часи війни — сильна армія. Якби я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника. Поширити

Я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно й дуже безвідповідально — отак міняти.

Зеленський наголосив, що не збирається довіряти пустим обіцянкам

Глава держави звертає увагу на те, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України, однак вони не врятували її від кількох вторгнень Росії.

Спочатку три найголовніші гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери України — США, Росія, Британія. Франція і Китай доєдналися. Було 5 держав… Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"… Це ж найбільші держави, це ядерна п'ятірка. Зараз треба було б знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити їх в тюрму… Поширити

За його словами, одразу після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила 3 рази впродовж кількох років листи всім гарантам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму.