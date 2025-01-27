Абсолютно тупо. Зеленський жорстко висловився про Будапештський меморандум
Категорія
Україна
Дата публікації

Абсолютно тупо. Зеленський жорстко висловився про Будапештський меморандум

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський називає відмову України від ядерної зброї у рамках Будапештського меморандуму безвідповідальною та тупою дією.
  • Президент ділиться думкою про необхідність реальних гарантій безпеки для країни в обмін на ядерну зброю.
  • Зеленський критикує дії світових держав, які змусили Україну позбутися ядерного арсеналу, не забезпечивши необхідних гарантій.
  • Президент нагадує про фіаско Будапештського меморандуму та невиконання обіцянок щодо захисту територіальної цілісності України.
  • За словами Зеленського, українська влада намагалася звернутися до гарантів безпеки багато разів, сподіваючись на підтримку, але безрезультатно.

Це було тупо — Зеленський про відмову України від ядерної зброї

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Україна віддавала ядерну зброю... На мою думку, не треба було, судячи з того, що на нас напали.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, США та Росія змусили Україну позбутися ядерної зброї, і це було щонайменше небезпечно міняти зброю "ні на що".

Потрібно було міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то й зараз це лише НАТО. У мирний час для нас це НАТО, а в часи війни — сильна армія. Якби я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника.

Я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно й дуже безвідповідально — отак міняти.

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Глава держави звертає увагу на те, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України, однак вони не врятували її від кількох вторгнень Росії.

Спочатку три найголовніші гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери України — США, Росія, Британія. Франція і Китай доєдналися. Було 5 держав… Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"… Це ж найбільші держави, це ядерна п'ятірка. Зараз треба було б знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити їх в тюрму…

За його словами, одразу після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила 3 рази впродовж кількох років листи всім гарантам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму.

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