Абсолютно тупо. Зеленский жестко высказался о Будапештском меморандуме
Категория
Украина
Дата публикации

Абсолютно тупо. Зеленский жестко высказался о Будапештском меморандуме

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказываться от ядерного оружия нужно только в обмен на реальные гарантии безопасности, которыми в то время было НАТО.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский утверждает, что отказ от ядерного оружия должен сопровождаться реальными гарантиями безопасности.
  • Президент критикует мировые государства за невыполнение гарантий по защите территориальной целостности Украины, предоставленных в рамках Будапештского меморандума.

Это было тупо — Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

Украина отдавала ядерное оружие... На мой взгляд, не надо было, судя по тому, что на нас напали.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, США и Россия заставили Украину избавиться от ядерного оружия, и это было, по меньшей мере, опасно менять оружие "ни на что".

Нужно было менять реальные гарантии безопасности. Тогда это было только НАТО. Если честно, то и сейчас это только НАТО. В мирное время для нас это НАТО, а во время войны сильная армия. Если бы я менял ядерное оружие, то менял бы на что-нибудь очень сильное, что реально может остановить любого нападающего.

Я считаю, что это было тупо, совершенно тупо, нелогично и очень безответственно так менять.

Зеленский подчеркнул, что не собирается доверять пустым обещаниям

Глава государства обращает внимание на то, что в Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины, однако они не спасли ее от нескольких вторжений России.

Сначала три самых главных гарантера безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины — США, Россия, Британия. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств… Это сейчас мы понимаем, что это никакие гарантии безопасности. Было написано "заверение"… Это же величайшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму…

По его словам, сразу после того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила 3 раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума.

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