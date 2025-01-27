Абсолютно тупо. Зеленский жестко высказался о Будапештском меморандуме

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказываться от ядерного оружия нужно только в обмен на реальные гарантии безопасности, которыми в то время было НАТО.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский утверждает, что отказ от ядерного оружия должен сопровождаться реальными гарантиями безопасности.
- Президент критикует мировые государства за невыполнение гарантий по защите территориальной целостности Украины, предоставленных в рамках Будапештского меморандума.
Это было тупо — Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия
Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.
По его словам, США и Россия заставили Украину избавиться от ядерного оружия, и это было, по меньшей мере, опасно менять оружие "ни на что".
Я считаю, что это было тупо, совершенно тупо, нелогично и очень безответственно так менять.
Зеленский подчеркнул, что не собирается доверять пустым обещаниям
Глава государства обращает внимание на то, что в Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины, однако они не спасли ее от нескольких вторжений России.
По его словам, сразу после того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила 3 раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума.
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