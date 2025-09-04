Адміністрація Трампа незаконно скоротила фінансування Гарвардського університету — рішення суду

Федеральна суддя США Еллісон Берроуз у Бостоні постановила, що адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно припинила фінансування Гарвардського університету на суму близько 2,2 млрд дол, і більше не може скорочувати його.

Суд оголосив рішення щодо справи Гарварда і адміністрації Трампа

Гарвард став центральним у кампанії адміністрації Трампа з використання федерального фінансування для досягнення змін в університетах США, які, за словами американського президента, охоплені антисемітською та «радикально-лівою» ідеологією.

Адміністрація скасувала сотні грантів, наданих дослідникам Гарварду, на тій підставі, що університет не вжив достатніх заходів для боротьби з переслідуванням єврейських студентів. Поширити

Гарвард подав позов, стверджуючи, що адміністрація Трампа застосовує проти нього репресивні заходи, порушує його права.

Берроуз погодилася з цим, заявивши, що адміністрація Трампа «використовувала антисемітизм як димову завісу для цілеспрямованого, ідеологічно мотивованого нападу на провідні університети цієї країни».

Вона підкреслила, що кампанія тиску з боку адміністрації призвела до незаконного припинення фінансування Гарварду і до репресій проти університету, що порушувало його права на свободу слова, закріплені в Першій поправці до Конституції США.

Вона заборонила адміністрації Трампа припиняти або заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування Гарварду і заблокувала можливість продовжувати утримувати виплати за існуючими грантами або відмовляти в наданні нового фінансування університету в майбутньому.

В окремій справі Берроуз уже заборонила адміністрації позбавляти Гарвард можливості приймати іноземних студентів, які становлять близько чверті студентського складу університету.

Речниця Білого дому Ліз Х'юстон у своїй заяві пообіцяла оскаржити рішення судді, заявивши, що Гарвард «не має конституційного права на гроші платників податків і залишається неправомочним для отримання грантів у майбутньому». Поширити

Президент Гарварду Алан Гарбер заявив, що це рішення «підтверджує наші аргументи на захист академічної свободи університету, критичних наукових досліджень та основних принципів американської вищої освіти». Гарбер наголосив, що навіть попри те, що університет визнає ключові принципи, підтверджені рішенням Берроуза, Гарвард буде «усвідомлювати мінливість обставин, в яких ми прагнемо виконувати свою місію».