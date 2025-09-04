Адміністрація Трампа незаконно скоротила фінансування Гарвардського університету — рішення суду
Категорія
Світ
Дата публікації

Адміністрація Трампа незаконно скоротила фінансування Гарвардського університету — рішення суду

Гарвард
Джерело:  Reuters

Федеральна суддя США Еллісон Берроуз у Бостоні постановила, що адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно припинила фінансування Гарвардського університету на суму близько 2,2 млрд дол, і більше не може скорочувати його.

Головні тези:

  • Суд в Бостоні визнав, що адміністрація Трампа незаконно припинила фінансування Гарвардського університету на майже 2,2 млрд дол.
  • Рішення суду дозволяє Гарварду отримувати федеральне фінансування без обмежень та застосовання репресивних заходів з боку адміністрації.
  • Суддя Берроуз визнала, що адміністрація Трампа використовувала антисемітизм для нападу на провідні університети та порушувала їхні права на свободу слова.

Суд оголосив рішення щодо справи Гарварда і адміністрації Трампа

Гарвард став центральним у кампанії адміністрації Трампа з використання федерального фінансування для досягнення змін в університетах США, які, за словами американського президента, охоплені антисемітською та «радикально-лівою» ідеологією.

Адміністрація скасувала сотні грантів, наданих дослідникам Гарварду, на тій підставі, що університет не вжив достатніх заходів для боротьби з переслідуванням єврейських студентів.

Гарвард подав позов, стверджуючи, що адміністрація Трампа застосовує проти нього репресивні заходи, порушує його права.

Берроуз погодилася з цим, заявивши, що адміністрація Трампа «використовувала антисемітизм як димову завісу для цілеспрямованого, ідеологічно мотивованого нападу на провідні університети цієї країни».

Вона підкреслила, що кампанія тиску з боку адміністрації призвела до незаконного припинення фінансування Гарварду і до репресій проти університету, що порушувало його права на свободу слова, закріплені в Першій поправці до Конституції США.

Вона заборонила адміністрації Трампа припиняти або заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування Гарварду і заблокувала можливість продовжувати утримувати виплати за існуючими грантами або відмовляти в наданні нового фінансування університету в майбутньому.

В окремій справі Берроуз уже заборонила адміністрації позбавляти Гарвард можливості приймати іноземних студентів, які становлять близько чверті студентського складу університету.

Речниця Білого дому Ліз Х'юстон у своїй заяві пообіцяла оскаржити рішення судді, заявивши, що Гарвард «не має конституційного права на гроші платників податків і залишається неправомочним для отримання грантів у майбутньому».

Президент Гарварду Алан Гарбер заявив, що це рішення «підтверджує наші аргументи на захист академічної свободи університету, критичних наукових досліджень та основних принципів американської вищої освіти». Гарбер наголосив, що навіть попри те, що університет визнає ключові принципи, підтверджені рішенням Берроуза, Гарвард буде «усвідомлювати мінливість обставин, в яких ми прагнемо виконувати свою місію».

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп бореться з Гарвардом — призупинено в’їзд іноземних студентів університету до США
Гарвард
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд заблокував заборону Трампа на в’їзд іноземних студентів Гарварда до США
Гарвард
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Трампа погрожують вилучити патенти Гарвардського університету — що сталося
Гарвард

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?