Администрация Трампа незаконно сократила финансирование Гарвардского университета — решение суда

Федеральный судья США Эллисон Берроуз в Бостоне постановил, что администрация президента США Дональда Трампа незаконно прекратила финансирование Гарвардского университета на сумму около 2,2 млрд долл., и больше не может сокращать его.

Суд объявил решение по делу Гарварда и администрации Трампа

Гарвард стал центральным в кампании администрации Трампа по использованию федерального финансирования для достижения изменений в университетах США, которые, по словам американского президента, охвачены антисемитской и радикально-левой идеологией.

Администрация отменила сотни грантов, предоставленных исследователям Гарварда, на том основании, что университет не принял достаточные меры для борьбы с преследованием еврейских студентов. Поделиться

Гарвард подал иск, утверждая, что администрация Трампа применяет против него репрессивные меры, нарушает его права.

Берроуз согласилась с этим, заявив, что администрация Трампа «использовала антисемитизм как дымовую завесу для целенаправленного, идеологически мотивированного нападения на ведущие университеты этой страны».

Она подчеркнула, что кампания давления со стороны администрации привела к незаконному прекращению финансирования Гарварда и репрессиям против университета, что нарушало его права на свободу слова, закрепленные в Первой поправке к Конституции США.

Она запретила администрации Трампа прекращать или замораживать какое-либо дополнительное федеральное финансирование Гарварда и заблокировала возможность продолжать удерживать выплаты по существующим грантам или отказывать в предоставлении нового финансирования университету в будущем.

В отдельном деле Берроуз уже запретила администрации лишать Гарварда возможности принимать иностранных студентов, составляющих около четверти студенческого состава университета.

Представитель Белого дома Лиз Хьюстон в своем заявлении пообещала обжаловать решение судьи, заявив, что Гарвард «не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и остается неправомочным для получения грантов в будущем». Поделиться

Президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что это решение "подтверждает наши аргументы в защиту академической свободы университета, критических научных исследований и основных принципов американского высшего образования". Гарбер подчеркнул, что даже несмотря на то, что университет признает ключевые принципы, подтвержденные решением Берроуза, Гарвард будет осознавать изменчивость обстоятельств, в которых мы стремимся выполнять свою миссию.