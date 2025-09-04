Администрация Трампа незаконно сократила финансирование Гарвардского университета — решение суда

Федеральный судья США Эллисон Берроуз в Бостоне постановил, что администрация президента США Дональда Трампа незаконно прекратила финансирование Гарвардского университета на сумму около 2,2 млрд долл., и больше не может сокращать его.
Главные тезисы
- Федеральный судья признал незаконное сокращение финансирования Гарвардского университета администрацией Трампа на сумму 2,2 млрд долл.
- Решение суда позволило Гарварду получать федеральное финансирование без ограничений и репрессивных мер со стороны администрации.
- Суд установил, что администрация Трампа использовала антисемитизм для нападения на университеты и нарушала их права на свободу слова.
Суд объявил решение по делу Гарварда и администрации Трампа
Гарвард стал центральным в кампании администрации Трампа по использованию федерального финансирования для достижения изменений в университетах США, которые, по словам американского президента, охвачены антисемитской и радикально-левой идеологией.
Гарвард подал иск, утверждая, что администрация Трампа применяет против него репрессивные меры, нарушает его права.
Берроуз согласилась с этим, заявив, что администрация Трампа «использовала антисемитизм как дымовую завесу для целенаправленного, идеологически мотивированного нападения на ведущие университеты этой страны».
Она подчеркнула, что кампания давления со стороны администрации привела к незаконному прекращению финансирования Гарварда и репрессиям против университета, что нарушало его права на свободу слова, закрепленные в Первой поправке к Конституции США.
Она запретила администрации Трампа прекращать или замораживать какое-либо дополнительное федеральное финансирование Гарварда и заблокировала возможность продолжать удерживать выплаты по существующим грантам или отказывать в предоставлении нового финансирования университету в будущем.
В отдельном деле Берроуз уже запретила администрации лишать Гарварда возможности принимать иностранных студентов, составляющих около четверти студенческого состава университета.
Президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что это решение "подтверждает наши аргументы в защиту академической свободы университета, критических научных исследований и основных принципов американского высшего образования". Гарбер подчеркнул, что даже несмотря на то, что университет признает ключевые принципы, подтвержденные решением Берроуза, Гарвард будет осознавать изменчивость обстоятельств, в которых мы стремимся выполнять свою миссию.
