Администрация Трампа незаконно сократила финансирование Гарвардского университета — решение суда
Категория
Мир
Дата публикации

Администрация Трампа незаконно сократила финансирование Гарвардского университета — решение суда

Гарвард
Читати українською
Источник:  Reuters

Федеральный судья США Эллисон Берроуз в Бостоне постановил, что администрация президента США Дональда Трампа незаконно прекратила финансирование Гарвардского университета на сумму около 2,2 млрд долл., и больше не может сокращать его.

Главные тезисы

  • Федеральный судья признал незаконное сокращение финансирования Гарвардского университета администрацией Трампа на сумму 2,2 млрд долл.
  • Решение суда позволило Гарварду получать федеральное финансирование без ограничений и репрессивных мер со стороны администрации.
  • Суд установил, что администрация Трампа использовала антисемитизм для нападения на университеты и нарушала их права на свободу слова.

Суд объявил решение по делу Гарварда и администрации Трампа

Гарвард стал центральным в кампании администрации Трампа по использованию федерального финансирования для достижения изменений в университетах США, которые, по словам американского президента, охвачены антисемитской и радикально-левой идеологией.

Администрация отменила сотни грантов, предоставленных исследователям Гарварда, на том основании, что университет не принял достаточные меры для борьбы с преследованием еврейских студентов.

Гарвард подал иск, утверждая, что администрация Трампа применяет против него репрессивные меры, нарушает его права.

Берроуз согласилась с этим, заявив, что администрация Трампа «использовала антисемитизм как дымовую завесу для целенаправленного, идеологически мотивированного нападения на ведущие университеты этой страны».

Она подчеркнула, что кампания давления со стороны администрации привела к незаконному прекращению финансирования Гарварда и репрессиям против университета, что нарушало его права на свободу слова, закрепленные в Первой поправке к Конституции США.

Она запретила администрации Трампа прекращать или замораживать какое-либо дополнительное федеральное финансирование Гарварда и заблокировала возможность продолжать удерживать выплаты по существующим грантам или отказывать в предоставлении нового финансирования университету в будущем.

В отдельном деле Берроуз уже запретила администрации лишать Гарварда возможности принимать иностранных студентов, составляющих около четверти студенческого состава университета.

Представитель Белого дома Лиз Хьюстон в своем заявлении пообещала обжаловать решение судьи, заявив, что Гарвард «не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и остается неправомочным для получения грантов в будущем».

Президент Гарварда Алан Гарбер заявил, что это решение "подтверждает наши аргументы в защиту академической свободы университета, критических научных исследований и основных принципов американского высшего образования". Гарбер подчеркнул, что даже несмотря на то, что университет признает ключевые принципы, подтвержденные решением Берроуза, Гарвард будет осознавать изменчивость обстоятельств, в которых мы стремимся выполнять свою миссию.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп борется с Гарвардом — приостановлен въезд иностранных студентов университета в США
Гарвард
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Суд заблокировал запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда в США
Гарвард
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа угрожают изъять патенты Гарвардского университета — что произошло
Гарвард

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?