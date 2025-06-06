Суд заблокировал запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда в США

Федеральный суд в Бостоне временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа запретить въезд на территорию страны иностранным студентам Гарвардского университета в течение следующих шести месяцев.
Главные тезисы
- Федеральный суд в Бостоне временно заблокировал решение Трампа о запрете въезда иностранных студентов Гарварда в США на следующие шесть месяцев.
- Запрет может причинить ущерб студентам и угрожать национальной безопасности, поэтому решение суда о блокировке считается необходимым.
- Конфликт между Гарвардом и администрацией Трампа привел к финансовым заморозкам и судебным тяжбам, нарушая принципы академической свободы.
Запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда в США не действует
Приказ будет действовать до дальнейшего рассмотрения дела.
5 июня университет внес поправки в свой иск, чтобы оспорить новую директиву.
Прокламация лишает тысячи студентов Гарварда права приезжать в эту страну, чтобы получать образование и следовать своим мечтам, а также лишает Гарварда права обучать их. Без своих иностранных студентов Гарвард не является Гарвардом.
Также Берроуз продлила действие отдельного временного запретительного приказа, который она вынесла 23 мая против ограничения на зачисление иностранных студентов в Гарвард.
В то же время спикер Белого дома Эбигейл Джексон назвала Гарвард "рассадником антиамериканских, антисемитских, протерористических агитаторов".
Администрация Трампа заморозила миллиарды долларов грантов и другого финансирования Гарвардского университета и предложила отменить его статус налоговой льготы, что повлекло за собой ряд судебных исков.
Гарвард утверждает, что должностные лица мстят ему за отказ согласиться на требования контролировать управление университетом, обучающую программу и идеологию преподавателей и студентов.
В начале марта Гарвардский университет также объявил, что временно приостанавливает наем преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной политикой Трампа.
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