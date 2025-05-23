Гарвардский университет будет судиться с администрацией Трампа — что произошло

Гарвардский университет в США подал 23 мая иск в федеральный суд против администрации президента Дональда Трампа после решения правительства лишить его права принимать иностранных студентов.
Главные тезисы
- Гарвардский университет подал иск в суд против администрации Трампа после решения лишить его права принимать иностранных студентов.
- Администрация Трампа отменила участие Гарварда в программе Student and Exchange Visitor Program, угрожая более 7 тысячам иностранных студентов.
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Согласно исковому заявлению правительственное решение противоречит закону и является прямым ответом на отказ университета выполнять политические требования Белого дома.
22 мая министерша внутренней безопасности США Кристи Ноэм аннулировала участие Гарварда в программе Student and Exchange Visitor Program, фактически запретив ему принимать новых иностранных студентов и заставляя нынешних — либо перевестись в другие учебные заведения, либо потерять визовый статус.
Университет требует немедленного судебного блокирования приказа министерства. Представители студенческого и преподавательского сообщества заявляют, что иностранные студенты стали «заложниками политического давления» и что ситуация может нанести длительные потери в сфере высшего образования США.
По данным университета, под угрозой оказались почти 7 тыс. иностранных студентов, что составляет более 27% его контингента. Гарвард отмечает, что правительственное решение «наносит серьезный вред» его научной миссии, а международные студенты «обогащают не только университет, но и всю страну».
Профессора Гарварда и международные дипломаты, в частности посол Австралии в США Кевин Радд, назвали шаг правительства США «шокирующим» и таким, что может привести к потере научного потенциала.
В письме в учебное заведение Ноем дала университету 72 часа для передачи 5-летней истории участия иностранных студентов в протестах или других "опасных действиях", в том числе аудио- и видеозаписей.
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