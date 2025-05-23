Гарвардский университет будет судиться с администрацией Трампа — что произошло

Гарвардский университет в США подал 23 мая иск в федеральный суд против администрации президента Дональда Трампа после решения правительства лишить его права принимать иностранных студентов.

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

Согласно исковому заявлению правительственное решение противоречит закону и является прямым ответом на отказ университета выполнять политические требования Белого дома.

Это последний акт правительства, являющийся явной местью за то, что Гарвард воспользовался своими правами согласно Первой поправке (о запрете на ограничение свободы слова — ред.) и отказался подчиниться требованиям контроля над управлением, учебной программой и «идеологией» преподавателей и студентов. Поделиться

22 мая министерша внутренней безопасности США Кристи Ноэм аннулировала участие Гарварда в программе Student and Exchange Visitor Program, фактически запретив ему принимать новых иностранных студентов и заставляя нынешних — либо перевестись в другие учебные заведения, либо потерять визовый статус.

Университет требует немедленного судебного блокирования приказа министерства. Представители студенческого и преподавательского сообщества заявляют, что иностранные студенты стали «заложниками политического давления» и что ситуация может нанести длительные потери в сфере высшего образования США.

По данным университета, под угрозой оказались почти 7 тыс. иностранных студентов, что составляет более 27% его контингента. Гарвард отмечает, что правительственное решение «наносит серьезный вред» его научной миссии, а международные студенты «обогащают не только университет, но и всю страну».

Профессора Гарварда и международные дипломаты, в частности посол Австралии в США Кевин Радд, назвали шаг правительства США «шокирующим» и таким, что может привести к потере научного потенциала.

В письме в учебное заведение Ноем дала университету 72 часа для передачи 5-летней истории участия иностранных студентов в протестах или других "опасных действиях", в том числе аудио- и видеозаписей.