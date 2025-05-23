Гарвардський університет судитиметься з адміністрацією Трампа — що сталося

Гарвардський університет у США подав 23 травня позов до федерального суду проти адміністрації президента Дональда Трампа після рішення уряду позбавити його права приймати іноземних студентів.
Головні тези:
- Гарвардський університет подав позов до федерального суду проти рішення адміністрації Трампа щодо прийому іноземних студентів.
- Адміністрація Трампа анулювала участь Гарварду в програмі Student and Exchange Visitor Program, що призвело до загрози для понад 7 тисяч іноземних студентів.
- Університет вбачає у таких діях уряду порушення закону та збій у науковій місії, а також негативні наслідки для вищої освіти в США.
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Згідно з позовною заявою урядове рішення суперечить закону і є прямою відповіддю на відмову університету виконувати політичні вимоги Білого дому.
22 травня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем анулювала участь Гарварду в програмі Student and Exchange Visitor Program, фактично заборонивши йому приймати нових іноземних студентів і змушуючи нинішніх — або перевестися в інші навчальні заклади, або втратити візовий статус.
Університет вимагає негайного судового блокування наказу міністерства. Представники студентської та викладацької спільноти заявляють, що іноземні студенти стали «заручниками політичного тиску» і що ситуація може завдати довготривалих втрат у сфері вищої освіти США.
За даними університету, під загрозою опинилися майже 7 тис іноземних студентів, що становить понад 27% його контингенту. Гарвард зазначає, що урядове рішення «завдає серйозної шкоди» його науковій місії, а міжнародні студенти «збагачують не лише університет, а й усю країну».
Професори Гарварду та міжнародні дипломати, зокрема посол Австралії в США Кевін Радд, назвали крок уряду США «шокуючим» і таким, що може призвести до втрати наукового потенціалу.
У листі до навчального закладу Ноем дала університету 72 години для передання 5-річної історії участі іноземних студентів у протестах чи інших “небезпечних діях”, зокрема аудіо- та відеозаписів.
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