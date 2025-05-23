Гарвардський університет судитиметься з адміністрацією Трампа — що сталося

Гарвардський університет у США подав 23 травня позов до федерального суду проти адміністрації президента Дональда Трампа після рішення уряду позбавити його права приймати іноземних студентів.

Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа

Згідно з позовною заявою урядове рішення суперечить закону і є прямою відповіддю на відмову університету виконувати політичні вимоги Білого дому.

Це останній акт уряду, який є явною помстою за те, що Гарвард скористався своїми правами згідно з Першою поправкою (про заборону на обмеження свободи слова — ред.) і відмовився підкоритися вимогам щодо контролю над управлінням, навчальною програмою та «ідеологією» викладачів і студентів. Поширити

22 травня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем анулювала участь Гарварду в програмі Student and Exchange Visitor Program, фактично заборонивши йому приймати нових іноземних студентів і змушуючи нинішніх — або перевестися в інші навчальні заклади, або втратити візовий статус.

Університет вимагає негайного судового блокування наказу міністерства. Представники студентської та викладацької спільноти заявляють, що іноземні студенти стали «заручниками політичного тиску» і що ситуація може завдати довготривалих втрат у сфері вищої освіти США.

За даними університету, під загрозою опинилися майже 7 тис іноземних студентів, що становить понад 27% його контингенту. Гарвард зазначає, що урядове рішення «завдає серйозної шкоди» його науковій місії, а міжнародні студенти «збагачують не лише університет, а й усю країну».

Професори Гарварду та міжнародні дипломати, зокрема посол Австралії в США Кевін Радд, назвали крок уряду США «шокуючим» і таким, що може призвести до втрати наукового потенціалу.

У листі до навчального закладу Ноем дала університету 72 години для передання 5-річної історії участі іноземних студентів у протестах чи інших “небезпечних діях”, зокрема аудіо- та відеозаписів.