Трамп вважає свою зустріч з Путіним доленосною для завершення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Трамп вважає, що зустріч з Путіним є ключовою для мирного врегулювання конфлікту в Україні.
- Президент США закликав до зустрічі з диктатором РФ у зв'язку з ситуацією на військовій ділянці в Україні.
- Російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі не містить Путіна, що не влаштувало Трампа.
Трамп зробив заяву щодо зустрічі з Путіним
Про це повідомляє Clash Report.
Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на перемовини, в якій, очевидно, немає Путіна.
Trump:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2025
Nothing is going to happen with Russia and Ukraine until Putin and I get together.
Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Володимир Путін не буде присутній під час переговорів.
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