Трамп вважає свою зустріч з Путіним доленосною для завершення війни РФ проти України
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Трамп вважає свою зустріч з Путіним доленосною для завершення війни РФ проти України

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що зустріч з Путіним є ключовою для мирного врегулювання конфлікту в Україні.
  • Президент США закликав до зустрічі з диктатором РФ у зв'язку з ситуацією на військовій ділянці в Україні.
  • Російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі не містить Путіна, що не влаштувало Трампа.

Трамп зробив заяву щодо зустрічі з Путіним

Про це повідомляє Clash Report.

Нічого не станеться з Росією та Україною, поки ми з Путіним не зустрінемося.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на перемовини, в якій, очевидно, немає Путіна.

Я нічим не розчарований. Чому я мав би бути розчарований? Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні розв'язувати цю проблему, тому що занадто багато людей гине.

Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Володимир Путін не буде присутній під час переговорів.

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