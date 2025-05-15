Трамп вважає свою зустріч з Путіним доленосною для завершення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Трамп зробив заяву щодо зустрічі з Путіним

Про це повідомляє Clash Report.

Нічого не станеться з Росією та Україною, поки ми з Путіним не зустрінемося. Дональд Трамп Президент США

Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на перемовини, в якій, очевидно, немає Путіна.

Trump:



Nothing is going to happen with Russia and Ukraine until Putin and I get together. — Clash Report (@clashreport) May 15, 2025

Я нічим не розчарований. Чому я мав би бути розчарований? Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні розв'язувати цю проблему, тому що занадто багато людей гине. Поширити

Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.