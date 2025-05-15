Трамп считает свою встречу с Путиным судьбоносной для завершения войны РФ против Украины
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Трамп считает свою встречу с Путиным судьбоносной для завершения войны РФ против Украины

Путин
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он не встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Трамп уверен, что встреча с Путиным является ключевой для завершения войны в Украине.
  • Президент США не видит смысла менять мирные переговоры без личной встречи с российским лидером.
  • Напряженность между Россией и Украиной не уменьшится до встречи Трампа и Путина.

Трамп сделал заявление о встрече с Путиным

Об этом сообщает Clash Report.

Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Журналисты спросили президента США, разочарован ли он уровнем делегации, которую россияне отправили в Турцию на переговоры, в которой, очевидно, нет Путина.

Я нічим не розчарований. Чому я мав би бути розчарований? Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні розв'язувати цю проблему, тому що слишком много людей гибнет.

Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков позже заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать во время переговоров.

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