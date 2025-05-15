Трамп считает свою встречу с Путиным судьбоносной для завершения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он не встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сделал заявление о встрече с Путиным

Об этом сообщает Clash Report.

Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся. Дональд Трамп Президент США

Журналисты спросили президента США, разочарован ли он уровнем делегации, которую россияне отправили в Турцию на переговоры, в которой, очевидно, нет Путина.

Trump:



Nothing is going to happen with Russia and Ukraine until Putin and I get together. — Clash Report (@clashreport) May 15, 2025

Я нічим не розчарований. Чому я мав би бути розчарований? Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні розв'язувати цю проблему, тому що слишком много людей гибнет. Поделиться

Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.