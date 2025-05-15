Трамп считает свою встречу с Путиным судьбоносной для завершения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он не встретится с диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Трамп уверен, что встреча с Путиным является ключевой для завершения войны в Украине.
- Президент США не видит смысла менять мирные переговоры без личной встречи с российским лидером.
- Напряженность между Россией и Украиной не уменьшится до встречи Трампа и Путина.
Трамп сделал заявление о встрече с Путиным
Об этом сообщает Clash Report.
Журналисты спросили президента США, разочарован ли он уровнем делегации, которую россияне отправили в Турцию на переговоры, в которой, очевидно, нет Путина.
Trump:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2025
Nothing is going to happen with Russia and Ukraine until Putin and I get together.
Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков позже заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать во время переговоров.
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