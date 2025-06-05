Трамп борется с Гарвардом — приостановлен въезд иностранных студентов университета в США

Президент США Дональд Трамп приостановил на шесть месяцев въезд иностранных студентов Гарвардского университета на территорию страны. На фоне обострения споров с заведением возможность прибыть в США потеряли соискатели образования и участники программ обмена старейшего американского вуза.

Трамп борется с Гарвардом: что дальше

Решение в Белом доме объяснили интересами национальной безопасности.

Кроме того, президент США поручил Государственному департаменту рассмотреть вопрос аннулирования виз действующих студентов Гарварда. После истечения шести месяцев запрет могут продлить.

Администрация университета назвала запрет президента "очередным незаконным шагом, нарушающим права" заведения.

Гарвард будет продолжать защищать иностранных студентов. Поделиться

Решение в Трампе было принято через неделю после того, как федеральный судья в Бостоне объявил, что выдаст широкий судебный запрет на действия администрации президента. Благодаря этому удастся заблокировать Белый дом от отмены права Гарварда на обучение иностранных студентов. Соискатели образования из других стран составляют около четверти студентов старейшего американского вуза.

Напомним, в апреле Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования исследований, которое объяснили желанием "наказать заведение за защиту его конституционных прав".

Позже Министерство здравоохранения и социальных служб США прекратило финансирование федеральных грантов для Гарвардского университета. Там объяснили сокращение 60 млн долл расходов тем, что заведение якобы не справилось с проявлениями антисемитских притеснений и этнической дискриминации.