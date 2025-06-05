Трамп бореться з Гарвардом — призупинено в’їзд іноземних студентів університету до США

Президент США Дональд Трамп призупинив на шість місяців в’їзд іноземних студентів Гарвардського університету на територію країни. На тлі загострення суперечок із закладом можливість прибути в США втратили здобувачі освіти та учасники програм обміну найстарішого американського вишу.

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Рішення у Білому домі пояснили інтересами національної безпеки, повідомляє .

Крім того, президент США доручив Державному департаменту розглянути питання анулювання віз чинних студентів Гарварду. Після спливу шести місяців заборону можуть продовжити.

Адміністрація університету назвала заборону президента "черговим незаконним кроком, що порушує права" закладу.

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Рішення в Трампа ухвалили через тиждень після того, як федеральний суддя в Бостоні оголосив, що видасть широку судову заборону на дії адміністрації президента. Завдяки цьому вдасться заблокувати Білий дім від скасування права Гарварду на навчання іноземних студентів. Здобувачі освіти з інших країн становлять близько чверті студентів найстарішого американського вишу.

Нагадаємо, у квітні Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа через скорочення фінансування досліджень, яке там пояснили бажанням "покарати заклад за захист його конституційних прав".

Згодом Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США припинило фінансування федеральних грантів для Гарвардського університету. Там пояснили скорочення 60 млн дол витрат тим, що заклад нібито не впорався з проявами антисемітських утисків та етнічної дискримінації.