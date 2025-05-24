Гарвард знову прийматиме іноземних студентів — суд заблокував рішення адміністрації Трампа
Категорія
Світ
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Гарвард знову прийматиме іноземних студентів — суд заблокував рішення адміністрації Трампа

Гарвард
Джерело:  Politico

Федеральний суддя заборонив адміністрації американського президента Дональда Трампа скасувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів, задовольнивши термінове клопотання вишу про запобігання "негайній та непоправній шкоді".

Головні тези:

  • Суддя заборонив адміністрації Трампа обмежувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів.
  • Рішення суду допоможе уникнути кризи для Гарварда та його студентів.

Гарвард знову прийматиме іноземних студентів

Суддя Окружного суду США Еллісон Берроуз задовольнила вимогу Гарварда про тимчасову заборону лише через кілька годин після того, як університет подав позов проти Міністерства внутрішньої безпеки, звинувативши адміністрацію в антиконституційній помсті за відмову підкоритися вимогам президента Дональда Трампа.

Берроуз заявила, що негайна заборона необхідна, оскільки без неї Гарвард "зазнає негайної та непоправної шкоди ще до можливості вислухати всі сторони".

Вона призначила слухання на 29 травня, щоб розглянути можливість тривалішого блокування дій адміністрації.

Наразі рішення, ймовірно, дозволяє уникнути гострої кризи, яка могла б вплинути на чинних студентів Гарварда, деякі з яких мають закінчити навчання вже за кілька днів.

У позові, поданому у федеральний суд Бостона, Гарвард назвав дії адміністрації раптовими та такими, що матимуть "руйнівний вплив для Гарварда і понад 7000 власників віз".

Як зазначається, іноземні студенти становлять приблизно 27% від загальної кількості студентів Гарварда — понад 6700 людей станом на осінь 2024 року.

Одним розчерком пера уряд намагається стерти чверть студентського складу Гарварда, — йдеться у позові.

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