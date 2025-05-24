Гарвард снова будет принимать иностранных студентов — суд заблокировал решение администрации Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Гарвард снова будет принимать иностранных студентов — суд заблокировал решение администрации Трампа

Гарвард
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Источник:  Politico

Федеральный судья запретил администрации американского президента Дональда Трампа отменить право Гарвардского университета принимать иностранных студентов, удовлетворив срочное ходатайство вуза о предотвращении "немедленного и непоправимого вреда".

Главные тезисы

  • Федеральный судья разрешил Гарварду принимать иностранных студентов, отменяя решение администрации Трампа.
  • Решение суда поможет предотвратить кризис для Гарварда и его студентов.
  • Иностранные студенты составляют значительную долю общего числа обучающихся в Гарварде.

Гарвард снова будет принимать иностранных студентов

Судья Окружного суда США Эллисон Берроуз удовлетворила требование Гарварда о временном запрете только через несколько часов после того, как университет подал иск против Министерства внутренней безопасности, обвинив администрацию в антиконституционной мести за отказ подчиниться требованиям президента Дональда Трампа.

Берроуз заявила, что немедленный запрет необходим, поскольку без него Гарвард "испытывает немедленный и непоправимый ущерб еще до возможности выслушать все стороны".

Она назначила слушание на 29 мая, чтобы рассмотреть возможность более длительного блокирования действий администрации.

Пока решение, вероятно, позволяет избежать острого кризиса, который мог бы повлиять на действующих студентов Гарварда, некоторые из которых должны закончить обучение уже через несколько дней.

В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал действия администрации внезапными и оказавшими "разрушительное влияние для Гарварда и более 7000 владельцев виз".

Как отмечается, иностранные студенты составляют примерно 27% от общего количества студентов Гарварда — более 6700 человек по состоянию на осень 2024 года.

Одним росчерком пера правительство пытается стереть четверть студенческого состава Гарварда, говорится в иске.

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