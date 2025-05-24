Гарвард снова будет принимать иностранных студентов — суд заблокировал решение администрации Трампа

Федеральный судья запретил администрации американского президента Дональда Трампа отменить право Гарвардского университета принимать иностранных студентов, удовлетворив срочное ходатайство вуза о предотвращении "немедленного и непоправимого вреда".
Главные тезисы
- Федеральный судья разрешил Гарварду принимать иностранных студентов, отменяя решение администрации Трампа.
- Решение суда поможет предотвратить кризис для Гарварда и его студентов.
- Иностранные студенты составляют значительную долю общего числа обучающихся в Гарварде.
Гарвард снова будет принимать иностранных студентов
Судья Окружного суда США Эллисон Берроуз удовлетворила требование Гарварда о временном запрете только через несколько часов после того, как университет подал иск против Министерства внутренней безопасности, обвинив администрацию в антиконституционной мести за отказ подчиниться требованиям президента Дональда Трампа.
Берроуз заявила, что немедленный запрет необходим, поскольку без него Гарвард "испытывает немедленный и непоправимый ущерб еще до возможности выслушать все стороны".
Она назначила слушание на 29 мая, чтобы рассмотреть возможность более длительного блокирования действий администрации.
В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал действия администрации внезапными и оказавшими "разрушительное влияние для Гарварда и более 7000 владельцев виз".
Как отмечается, иностранные студенты составляют примерно 27% от общего количества студентов Гарварда — более 6700 человек по состоянию на осень 2024 года.
Одним росчерком пера правительство пытается стереть четверть студенческого состава Гарварда, говорится в иске.
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