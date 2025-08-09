У Трампа угрожают изъять патенты Гарвардского университета — что произошло

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила изъять патенты Гарвардского университета стоимостью в сотни миллионов долларов обвинив его в несоблюдении законодательства о федеральных исследовательских грантах.
Главные тезисы
- Администрация Трампа угрожает изъять патенты Гарвардского университета из-за нарушения законодательства о федеральных исследовательских грантах.
- Гарвард должен доказать соблюдение требований по производству в США до 5 сентября, иначе рискует потерять свои патенты.
- Конфликт между Белым домом и Гарвардом связан с приостановкой федерального финансирования университета на 2,6 млрд долл.
Трамп борется с Гарвардом: что известно
Об этом говорится в письме министра торговли Говарда Лутника президенту Гарварду Алана Гарбера.
Гарвард должен до 5 сентября доказать, что он придерживается требований, в частности, относительно того, предпочитает ли он производство в США, или рискует потерять свои патенты.
Правительство также может выдать лицензии на патенты Гарварда третьим сторонам.
Это беспрецедентное действие является еще одной ответной мерой, направленной против Гарварда за защиту своих прав и свобод, — сказал представитель университета.
Он заверил, что учебное заведение привержено закону Бея-Доула, обеспечению того, чтобы общественность имела доступ и могла пользоваться многими инновациями, которые создаются благодаря исследованиям, профинансированным федеральным правительством в Гарварде.
Это также первый случай, когда администрация использует Министерство торговли и патентное право в своей кампании по давлению на Гарвард и другие элитные учебные заведения.
Федеральный суд США рассматривает дело Гарвардского университета против администрации Трампа, связанное с сокращением правительственного финансирования известного по всему миру учебного заведения на сумму 2,6 млрд дол.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-