У Трампа угрожают изъять патенты Гарвардского университета — что произошло
У Трампа угрожают изъять патенты Гарвардского университета — что произошло

Читати українською
Источник:  Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила изъять патенты Гарвардского университета стоимостью в сотни миллионов долларов обвинив его в несоблюдении законодательства о федеральных исследовательских грантах.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа угрожает изъять патенты Гарвардского университета из-за нарушения законодательства о федеральных исследовательских грантах.
  • Гарвард должен доказать соблюдение требований по производству в США до 5 сентября, иначе рискует потерять свои патенты.
  • Конфликт между Белым домом и Гарвардом связан с приостановкой федерального финансирования университета на 2,6 млрд долл.

Трамп борется с Гарвардом: что известно

Об этом говорится в письме министра торговли Говарда Лутника президенту Гарварду Алана Гарбера.

В письме Лутник заявил, что университет не выполняет своих обязательств перед американскими налогоплательщиками, открывающими путь к процессу, в результате которого правительство может конфисковать патенты учебного заведения в соответствии с законом Бея-Доула.

Гарвард должен до 5 сентября доказать, что он придерживается требований, в частности, относительно того, предпочитает ли он производство в США, или рискует потерять свои патенты.

Правительство также может выдать лицензии на патенты Гарварда третьим сторонам.

Это беспрецедентное действие является еще одной ответной мерой, направленной против Гарварда за защиту своих прав и свобод, — сказал представитель университета.

Он заверил, что учебное заведение привержено закону Бея-Доула, обеспечению того, чтобы общественность имела доступ и могла пользоваться многими инновациями, которые создаются благодаря исследованиям, профинансированным федеральным правительством в Гарварде.

Отмечается, что этот шаг является последней эскалацией борьбы Белого дома с Гарвардом за более чем 2 миллиарда долларов приостановленного федерального финансирования, в то время как обе стороны ведут переговоры о возможном урегулировании.

Это также первый случай, когда администрация использует Министерство торговли и патентное право в своей кампании по давлению на Гарвард и другие элитные учебные заведения.

Федеральный суд США рассматривает дело Гарвардского университета против администрации Трампа, связанное с сокращением правительственного финансирования известного по всему миру учебного заведения на сумму 2,6 млрд дол.

