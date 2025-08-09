У Трампа угрожают изъять патенты Гарвардского университета — что произошло

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила изъять патенты Гарвардского университета стоимостью в сотни миллионов долларов обвинив его в несоблюдении законодательства о федеральных исследовательских грантах.

Трамп борется с Гарвардом: что известно

Об этом говорится в письме министра торговли Говарда Лутника президенту Гарварду Алана Гарбера.

В письме Лутник заявил, что университет не выполняет своих обязательств перед американскими налогоплательщиками, открывающими путь к процессу, в результате которого правительство может конфисковать патенты учебного заведения в соответствии с законом Бея-Доула. Поделиться

Гарвард должен до 5 сентября доказать, что он придерживается требований, в частности, относительно того, предпочитает ли он производство в США, или рискует потерять свои патенты.

Правительство также может выдать лицензии на патенты Гарварда третьим сторонам.

Это беспрецедентное действие является еще одной ответной мерой, направленной против Гарварда за защиту своих прав и свобод, — сказал представитель университета.

Он заверил, что учебное заведение привержено закону Бея-Доула, обеспечению того, чтобы общественность имела доступ и могла пользоваться многими инновациями, которые создаются благодаря исследованиям, профинансированным федеральным правительством в Гарварде.

Отмечается, что этот шаг является последней эскалацией борьбы Белого дома с Гарвардом за более чем 2 миллиарда долларов приостановленного федерального финансирования, в то время как обе стороны ведут переговоры о возможном урегулировании. Поделиться

Это также первый случай, когда администрация использует Министерство торговли и патентное право в своей кампании по давлению на Гарвард и другие элитные учебные заведения.