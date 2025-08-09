У Трампа погрожують вилучити патенти Гарвардського університету — що сталося
У Трампа погрожують вилучити патенти Гарвардського університету — що сталося

Джерело:  Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила вилучити патенти Гарвардського університету вартістю в сотні мільйонів доларів звинувативши його у недотриманні законодавства про федеральні дослідницькі гранти.

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа загрожує вилучити патенти Гарвардського університету на суму в сотні мільйонів доларів через порушення законодавства про федеральні дослідницькі гранти.
  • Гарвард повинен довести до 5 вересня, що він дотримується вимог щодо переваги виробництва в США, інакше ризикує втратити свої патенти.
  • Білій дому та Гарварду триває конфлікт стосовно призупиненого федерального фінансування навчального закладу на суму 2,6 млрд дол.

Трамп бореться з Гарвардом: що відомо

Про це йдеться у листі міністра торгівлі Говарда Лутніка до президента Гарварду Алана Гарбера.

У листі Лутнік заявив, що університет не виконує своїх зобов’язань перед американськими платниками податків, що відкриває шлях до процесу, у результаті якого уряд може конфіскувати патенти навчального закладу відповідно до закону Бея-Доула.

Гарвард повинен до 5 вересня довести, що він дотримується вимог, зокрема щодо того, чи надає він перевагу виробництву в США, або ризикує втратити свої патенти.

Уряд також може видати ліцензії на патенти Гарварда третім сторонам.

Ця безпрецедентна дія є ще одним заходом у відповідь, спрямованим проти Гарварду за захист своїх прав і свободи, — сказав представник університету.

Він запевнив, що навчальний заклад відданий дотриманню закону Бея-Доула, забезпеченню того, щоб громадськість мала доступ і могла користуватися багатьма інноваціями, які створюються завдяки дослідженням, профінансованим федеральним урядом у Гарварді.

Зазначається, що цей крок є останньою ескалацією боротьби Білого дому із Гарвардом за понад 2 мільярди доларів призупиненого федерального фінансування, тоді як обидві сторони ведуть переговори про можливе врегулювання.

Це також перший випадок, коли адміністрація використовує Міністерство торгівлі і патентне право у своїй кампанії тиску на Гарвард та інші елітні навчальні заклади.

Федеральний суд США розглядає справу Гарвардського університету проти адміністрації Трампа, пов’язану зі скороченням урядового фінансування відомого в усьому світі навчального закладу на суму 2,6 млрд дол.

