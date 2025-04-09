Адміністрація Трампа відновила 6 міжнародних програм підтримки
Категорія
Світ
Дата публікації

Адміністрація Трампа відновила 6 міжнародних програм підтримки

США
Джерело:  Reuters

Адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм іноземної допомоги для екстреної продовольчої підтримки. Це сталося після тиску зсередини уряду через порушення гуманітарних операцій.

Головні тези:

  • Після порушення гуманітарних операцій адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм із зовнішньої допомоги.
  • Рішення відновити допомогу прийнято під тиском як зсередини уряду, так і з боку Конгресу США.
  • Адміністрація Трампа відновила гранти для Всесвітньої продовольчої програми ООН та Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

У Трампа відновлять деякі міжнародні програми підтримки

За даними агентства Reuters, йдеться про різкі зміни у політиці зовнішньої допомоги США, які спричинили перебої у міжнародних гуманітарних операціях.

Лише кілька днів тому адміністрація Трампа припинила програми на суму понад 1,3 мільярда доларів, що охоплювали понад десять країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був пов'язаний з Департаментом ефективності управління Ілона Маска, надіслав співробітникам внутрішній лист із проханням скасувати заплановані скорочення.

У документі, з яким ознайомився Reuters, він закликав відновити гранти Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Крім того, за словами джерел, адміністрація Трампа також поновила чотири гранти для Міжнародної організації з міграції у Тихоокеанському регіоні. У листі Левін вибачився за постійні зміни рішень і зазначив, що "є багато зацікавлених сторін", інтереси яких необхідно враховувати.

За інформацією джерел Reuters, рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили під тиском як із боку Конгресу США, так і зсередини самої адміністрації.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського
Бессент невдоволений роботою радників Зеленського
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Іноді потрібні ліки". Трамп відреагував на падіння світових ринків через нові мита США
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про ухвалення історичного рішення для США
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?