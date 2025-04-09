Адміністрація Трампа відновила 6 міжнародних програм підтримки

Адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм іноземної допомоги для екстреної продовольчої підтримки. Це сталося після тиску зсередини уряду через порушення гуманітарних операцій.

У Трампа відновлять деякі міжнародні програми підтримки

За даними агентства Reuters, йдеться про різкі зміни у політиці зовнішньої допомоги США, які спричинили перебої у міжнародних гуманітарних операціях.

Лише кілька днів тому адміністрація Трампа припинила програми на суму понад 1,3 мільярда доларів, що охоплювали понад десять країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був пов'язаний з Департаментом ефективності управління Ілона Маска, надіслав співробітникам внутрішній лист із проханням скасувати заплановані скорочення.

У документі, з яким ознайомився Reuters, він закликав відновити гранти Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Поширити

Крім того, за словами джерел, адміністрація Трампа також поновила чотири гранти для Міжнародної організації з міграції у Тихоокеанському регіоні. У листі Левін вибачився за постійні зміни рішень і зазначив, що "є багато зацікавлених сторін", інтереси яких необхідно враховувати.