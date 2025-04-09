Адміністрація Трампа відновила 6 міжнародних програм підтримки

Адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм іноземної допомоги для екстреної продовольчої підтримки. Це сталося після тиску зсередини уряду через порушення гуманітарних операцій.
Головні тези:
- Після порушення гуманітарних операцій адміністрація Трампа вирішила відновити шість скасованих програм із зовнішньої допомоги.
- Рішення відновити допомогу прийнято під тиском як зсередини уряду, так і з боку Конгресу США.
- Адміністрація Трампа відновила гранти для Всесвітньої продовольчої програми ООН та Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.
У Трампа відновлять деякі міжнародні програми підтримки
За даними агентства Reuters, йдеться про різкі зміни у політиці зовнішньої допомоги США, які спричинили перебої у міжнародних гуманітарних операціях.
Лише кілька днів тому адміністрація Трампа припинила програми на суму понад 1,3 мільярда доларів, що охоплювали понад десять країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією.
Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був пов'язаний з Департаментом ефективності управління Ілона Маска, надіслав співробітникам внутрішній лист із проханням скасувати заплановані скорочення.
Крім того, за словами джерел, адміністрація Трампа також поновила чотири гранти для Міжнародної організації з міграції у Тихоокеанському регіоні. У листі Левін вибачився за постійні зміни рішень і зазначив, що "є багато зацікавлених сторін", інтереси яких необхідно враховувати.
За інформацією джерел Reuters, рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили під тиском як із боку Конгресу США, так і зсередини самої адміністрації.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-