Администрация Трампа возобновила 6 международных программ поддержки

Администрация Трампа решила восстановить шесть упраздненных программ иностранной помощи для экстренной продовольственной поддержки. Это произошло после давления изнутри правительства из-за нарушения гуманитарных операций.
Главные тезисы
- Администрация Трампа решила возобновить 6 программ иностранной помощи после давления изнутри правительства и Конгресса США.
- Изменения в политике внешней помощи вызвали резкие перебои в гуманитарных операциях, что привело к необходимости восстановления поддержки.
- Восстановлены программы поддержки, включая гранты Всемирной продовольственной программы ООН и Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.
В Трампе восстановят некоторые международные программы поддержки
По данным агентства Reuters, речь идет о резких изменениях в политике внешней помощи США, повлекших за собой перебои в международных гуманитарных операциях.
Всего несколько дней назад администрация Трампа прекратила программы на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов, охватывавших более десяти стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию.
Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин, ранее связанный с Департаментом эффективности управления Илона Маска, направил сотрудникам внутреннее письмо с просьбой отменить запланированные сокращения.
Кроме того, по словам источников, администрация Трампа также обновила четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе. В письме Левин принес извинения за постоянные изменения решений и отметил, что "есть много заинтересованных сторон", интересы которых необходимо учитывать.
По информации источников Reuters, решение о частичном возобновлении помощи было принято под давлением как со стороны Конгресса США, так и изнутри самой администрации.
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