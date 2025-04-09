Администрация Трампа возобновила 6 международных программ поддержки
Категория
Мир
Дата публикации

Администрация Трампа возобновила 6 международных программ поддержки

США
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Источник:  Reuters

Администрация Трампа решила восстановить шесть упраздненных программ иностранной помощи для экстренной продовольственной поддержки. Это произошло после давления изнутри правительства из-за нарушения гуманитарных операций.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа решила возобновить 6 программ иностранной помощи после давления изнутри правительства и Конгресса США.
  • Изменения в политике внешней помощи вызвали резкие перебои в гуманитарных операциях, что привело к необходимости восстановления поддержки.
  • Восстановлены программы поддержки, включая гранты Всемирной продовольственной программы ООН и Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

В Трампе восстановят некоторые международные программы поддержки

По данным агентства Reuters, речь идет о резких изменениях в политике внешней помощи США, повлекших за собой перебои в международных гуманитарных операциях.

Всего несколько дней назад администрация Трампа прекратила программы на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов, охватывавших более десяти стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию.

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин, ранее связанный с Департаментом эффективности управления Илона Маска, направил сотрудникам внутреннее письмо с просьбой отменить запланированные сокращения.

В документе, с которым ознакомился Reuters, он призвал обновить гранты Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Кроме того, по словам источников, администрация Трампа также обновила четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе. В письме Левин принес извинения за постоянные изменения решений и отметил, что "есть много заинтересованных сторон", интересы которых необходимо учитывать.

По информации источников Reuters, решение о частичном возобновлении помощи было принято под давлением как со стороны Конгресса США, так и изнутри самой администрации.

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