Администрация Трампа возобновила 6 международных программ поддержки

Администрация Трампа решила восстановить шесть упраздненных программ иностранной помощи для экстренной продовольственной поддержки. Это произошло после давления изнутри правительства из-за нарушения гуманитарных операций.

В Трампе восстановят некоторые международные программы поддержки

По данным агентства Reuters, речь идет о резких изменениях в политике внешней помощи США, повлекших за собой перебои в международных гуманитарных операциях.

Всего несколько дней назад администрация Трампа прекратила программы на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов, охватывавших более десяти стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию.

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин, ранее связанный с Департаментом эффективности управления Илона Маска, направил сотрудникам внутреннее письмо с просьбой отменить запланированные сокращения.

В документе, с которым ознакомился Reuters, он призвал обновить гранты Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Поделиться

Кроме того, по словам источников, администрация Трампа также обновила четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе. В письме Левин принес извинения за постоянные изменения решений и отметил, что "есть много заинтересованных сторон", интересы которых необходимо учитывать.