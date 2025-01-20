Всесвітньовідомий актор Арнольд Шварценеггер поділився власною думкою стосовно способу завжди залишатись щасливим та не втрачати оптимізму.
Головні тези:
- Зайнятість та корисність - ключ до щастя та оптимізму, як рекомендує Арнольд Шварценеггер.
- Психологія підтверджує, що відчуття мети є важливим аспектом людського досвіду для боротьби з депресією і відчуття добробуту.
- Справжнє щастя - це не лише емоції, а комбінація насолоди, задоволення та сенсу, за словами дослідників.
- Зусилля в досягненні мети та подолання труднощів сприяють справжньому задоволенню, як стверджують наукові дослідження.
- Зайнятість та служіння іншим можуть зміцнити психічне здоров'я та надати стійкості навіть у важкі часи.
Що рекомендує Шварценеггер для того, аби завжди залишатись щасливим
За словами актора, його незмінний оптимізм та почуття щастя базуються на доволі простій філософії.
Він зазначає, що завжди залишався щасливим навіть у найскладніші часи.
Що кажуть психологи
Науковці підтверджують обгрунтованість філософії видатного актора.
За словами професора Джона Груди, відчуття мети є ключовим аспектом людського досвіду.
За наявності значущої мети або задачі людина отримує змогу протидіяти появі депресії та також переживає відчуття добробуту.
Дослідження Нобелівського лауреата Даніеля Канемана також показують, що справжнє задоволення не зводиться до простих радощів, таких як відпустка чи улюблена їжа. Справжнє щастя приходить через досягнення цілей і подолання труднощів, що вимагають зусиль і боротьби.
Отже, як підсумовують психологи, щастя — це не уникнення болю чи миттєве задоволення, а виконання значущої мети, яка надає життю сенсу.
Корисність та зайнятість зміцнюють наше психічне здоров'я й іншими способами. Коли ми стикаємося з важкими часами, дослідження показують, що служіння іншим (що дає почуття сенсу та задоволення) дає нам більше стійкості, ніж потурання собі у задоволеннях та надмірностях.
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