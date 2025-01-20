Всесвітньовідомий актор Арнольд Шварценеггер поділився власною думкою стосовно способу завжди залишатись щасливим та не втрачати оптимізму.

Що рекомендує Шварценеггер для того, аби завжди залишатись щасливим

За словами актора, його незмінний оптимізм та почуття щастя базуються на доволі простій філософії.

Він зазначає, що завжди залишався щасливим навіть у найскладніші часи.

Будь зайнятий. Будь корисний, — лаконічно формулює свій спосіб Шварценегер. Поширити

Арнольд Шварценеггер

Що кажуть психологи

Науковці підтверджують обгрунтованість філософії видатного актора.

За словами професора Джона Груди, відчуття мети є ключовим аспектом людського досвіду.

За наявності значущої мети або задачі людина отримує змогу протидіяти появі депресії та також переживає відчуття добробуту.

Справжнє щастя — це не просто емоція, а комбінація насолоди, задоволення та сенсу, — пояснює дослідник з Гарвардського університету Артур Брукс. Поширити

Дослідження Нобелівського лауреата Даніеля Канемана також показують, що справжнє задоволення не зводиться до простих радощів, таких як відпустка чи улюблена їжа. Справжнє щастя приходить через досягнення цілей і подолання труднощів, що вимагають зусиль і боротьби.

Отже, як підсумовують психологи, щастя — це не уникнення болю чи миттєве задоволення, а виконання значущої мети, яка надає життю сенсу.

Корисність та зайнятість зміцнюють наше психічне здоров'я й іншими способами. Коли ми стикаємося з важкими часами, дослідження показують, що служіння іншим (що дає почуття сенсу та задоволення) дає нам більше стійкості, ніж потурання собі у задоволеннях та надмірностях.