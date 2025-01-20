Всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер поделился своим мнением по поводу способа всегда оставаться счастливым и не терять оптимизма.

Что рекомендует Шварценеггер для того, чтобы всегда оставаться счастливым

По словам актера, его неизменный оптимизм и чувство счастья базируются на довольно простой философии.

Он отмечает, что всегда оставался счастлив даже в самые сложные времена.

Будь занят. Будь полезен, — лаконично формулирует свой способ Шварценеггер. Поделиться

Арнольд Шварценеггер

Что говорят психологи

Ученые подтверждают обоснованность философии выдающегося актера.

По словам профессора Джона Груди, цель — ключевой аспект человеческого опыта.

При наличии значимой цели или задачи человек получает возможность противодействовать появлению депрессии и также испытывает чувство благосостояния.

Настоящее счастье — это не просто эмоция, а комбинация наслаждения, удовольствия и смысла, — объясняет исследователь из Гарвардского университета Артур Брукс. Поделиться

Исследования Нобелевского лауреата Даниэля Канемана также показывают, что истинное удовольствие не сводится к простым радостям, таким как отпуск или любимая пища.

Итак, как подытоживают психологи, счастье — это не избегание боли или мгновенное удовольствие, а выполнение значимой цели, придающей жизни смысл.

Полезность и занятость укрепляют наше психическое здоровье и другими способами. Когда мы сталкиваемся с тяжелыми временами, исследования показывают, что служение другим (что дает чувство смысла и удовлетворение) дает нам больше стойкости, чем попустительство себе в удовольствиях и излишествах.