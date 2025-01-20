Всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер поделился своим мнением по поводу способа всегда оставаться счастливым и не терять оптимизма.
Главные тезисы
- Занятость и полезность являются ключами к счастью и оптимизму, согласно высказываниям Арнольда Шварценеггера.
- Психология подтверждает, что иметь цель важно для борьбы с депрессией и достижения благосостояния.
- Истинное счастье заключается в комбинации наслаждения, удовольствия и смысла, подтверждают исследователи.
- Усилия по достижению цели и помощь другим укрепляют психическое здоровье и придают устойчивость в трудные времена.
- Секрет счастья по Шварценеггеру — быть занятым и полезным, что помогает поддерживать оптимизм и радость даже в сложные периоды.
Что рекомендует Шварценеггер для того, чтобы всегда оставаться счастливым
По словам актера, его неизменный оптимизм и чувство счастья базируются на довольно простой философии.
Он отмечает, что всегда оставался счастлив даже в самые сложные времена.
Что говорят психологи
Ученые подтверждают обоснованность философии выдающегося актера.
По словам профессора Джона Груди, цель — ключевой аспект человеческого опыта.
При наличии значимой цели или задачи человек получает возможность противодействовать появлению депрессии и также испытывает чувство благосостояния.
Исследования Нобелевского лауреата Даниэля Канемана также показывают, что истинное удовольствие не сводится к простым радостям, таким как отпуск или любимая пища.
Итак, как подытоживают психологи, счастье — это не избегание боли или мгновенное удовольствие, а выполнение значимой цели, придающей жизни смысл.
Полезность и занятость укрепляют наше психическое здоровье и другими способами. Когда мы сталкиваемся с тяжелыми временами, исследования показывают, что служение другим (что дает чувство смысла и удовлетворение) дает нам больше стойкости, чем попустительство себе в удовольствиях и излишествах.
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