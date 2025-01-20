Актер Арнольд Шварценеггер назвал способ всегда оставаться счастливым
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Актер Арнольд Шварценеггер назвал способ всегда оставаться счастливым

Арнольд Шварценеггер
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Источник:  online.ua

Всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер поделился своим мнением по поводу способа всегда оставаться счастливым и не терять оптимизма.

Главные тезисы

  • Занятость и полезность являются ключами к счастью и оптимизму, согласно высказываниям Арнольда Шварценеггера.
  • Психология подтверждает, что иметь цель важно для борьбы с депрессией и достижения благосостояния.
  • Истинное счастье заключается в комбинации наслаждения, удовольствия и смысла, подтверждают исследователи.
  • Усилия по достижению цели и помощь другим укрепляют психическое здоровье и придают устойчивость в трудные времена.
  • Секрет счастья по Шварценеггеру — быть занятым и полезным, что помогает поддерживать оптимизм и радость даже в сложные периоды.

Что рекомендует Шварценеггер для того, чтобы всегда оставаться счастливым

По словам актера, его неизменный оптимизм и чувство счастья базируются на довольно простой философии.

Он отмечает, что всегда оставался счастлив даже в самые сложные времена.

Будь занят. Будь полезен, — лаконично формулирует свой способ Шварценеггер.

Шварценеггер поделился простым секретом сохранения счастья и оптимизма
Арнольд Шварценеггер

Что говорят психологи

Ученые подтверждают обоснованность философии выдающегося актера.

По словам профессора Джона Груди, цель — ключевой аспект человеческого опыта.

При наличии значимой цели или задачи человек получает возможность противодействовать появлению депрессии и также испытывает чувство благосостояния.

Настоящее счастье — это не просто эмоция, а комбинация наслаждения, удовольствия и смысла, — объясняет исследователь из Гарвардского университета Артур Брукс.

Исследования Нобелевского лауреата Даниэля Канемана также показывают, что истинное удовольствие не сводится к простым радостям, таким как отпуск или любимая пища.

Итак, как подытоживают психологи, счастье — это не избегание боли или мгновенное удовольствие, а выполнение значимой цели, придающей жизни смысл.

Полезность и занятость укрепляют наше психическое здоровье и другими способами. Когда мы сталкиваемся с тяжелыми временами, исследования показывают, что служение другим (что дает чувство смысла и удовлетворение) дает нам больше стойкости, чем попустительство себе в удовольствиях и излишествах.

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