Голівудська акторка Демі Мур вперше у власній кар'єрі отримала престижну кінонагороду “Золотий глобус” в номінації “Найкраща акторка” у фільмі "Субстанція" і зворушила заявою.
Головні тези:
- Демі Мур присвятила кінематографу понад 40 років свого життя, отримавши перший “Золотий глобус”.
- Промова акторки підкреслила її внутрішні сумніви та боротьбу з переконаннями про себе.
- Роль у фільмі “Субстанція” змінила погляд Демі Мур на свою кар'єру та призвела до важливого визнання від глядачів і колег.
Що відомо про зворушливу промову Демі Мур під час отримання першого у кар’єрі “Золотого глобуса”
За словами 62-річної кінозірки, вона присвятила кінематографу понад 40 років власного життя, однак лише зараз отримала визнання, про яке мріяла протягом довгих років.
Вона зазначила, що довгий час у своєїй кар’єрі була сповнена сумнівів і невпевненності у собі. Продюсери запевняли її, що вона нібито виключно попкорн-акторка і вона сама була переконана у цьому.
Демі Мур підкреслила, що все змінилось після того, як їй запропонували роль Єлизавети Спаркл у стрічці Коралі Фаржа "Субстанція".
Чи могла Демі Мур отримати Золотий глобус раніше
Мур вже номінували на "Золотий глобус". Вперше це сталося за роль у фільмі "Привид", а пізніше за зйомки в серіалі "Якби стіни могли говорити". Однак на кінопремію "Оскар" зірці поки що не доводилося потрапити.
Ця перемога стала важливим визнанням не тільки її професіоналізму, але й глибоким підтвердженням того, що навіть найсильніші внутрішні бар'єри можна подолати.
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