Акторка Демі Мур зворушила промовою під час отримання Золотого глобуса
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Акторка Демі Мур зворушила промовою під час отримання Золотого глобуса

Демі Мур
Джерело:  goldenglobes.com

Голівудська акторка Демі Мур вперше у власній кар'єрі отримала престижну кінонагороду “Золотий глобус” в номінації “Найкраща акторка” у фільмі "Субстанція" і зворушила заявою. 

Головні тези:

  • Демі Мур присвятила кінематографу понад 40 років свого життя, отримавши перший “Золотий глобус”.
  • Промова акторки підкреслила її внутрішні сумніви та боротьбу з переконаннями про себе.
  • Роль у фільмі “Субстанція” змінила погляд Демі Мур на свою кар'єру та призвела до важливого визнання від глядачів і колег.

Що відомо про зворушливу промову Демі Мур під час отримання першого у кар’єрі “Золотого глобуса”

За словами 62-річної кінозірки, вона присвятила кінематографу понад 40 років власного життя, однак лише зараз отримала визнання, про яке мріяла протягом довгих років.

Вона зазначила, що довгий час у своєїй кар’єрі була сповнена сумнівів і невпевненності у собі. Продюсери запевняли її, що вона нібито виключно попкорн-акторка і вона сама була переконана у цьому.

Я займаюся цим багато років, більш ніж 45 років, і це вперше я виграла щось як акторка. 30 років тому продюсер сказав мені, що я попкорн-акторка, і з того часу це означало для мене, що це не те, що мені дозволено мати, і що я можу робити успішні фільми, заробляти багато грошей, але не можу отримувати визнання. Я погодилася, і я повірила в це, і згодом це мене роз'їло, аж до того, що кілька років тому я вирішила, що, можливо, це все. Я зробила те, що мала зробити, — розповіла акторка у своїй зворушливій промові.

Демі Мур підкреслила, що все змінилось після того, як їй запропонували роль Єлизавети Спаркл у стрічці Коралі Фаржа "Субстанція".

Тоді, коли я перебувала на низькій точці свого життя, на мій стіл потрапив чарівний, зухвалий, сміливий, нестандартний, абсолютно божевільний сценарій під назвою "Субстанція", і всесвіт сказав мені, що ти не все зробила. Я дуже вдячна Коралі за довіру зіграти цю жінку, — наголосила акторка.

Чи могла Демі Мур отримати Золотий глобус раніше

Мур вже номінували на "Золотий глобус". Вперше це сталося за роль у фільмі "Привид", а пізніше за зйомки в серіалі "Якби стіни могли говорити". Однак на кінопремію "Оскар" зірці поки що не доводилося потрапити.

Ця перемога стала важливим визнанням не тільки її професіоналізму, але й глибоким підтвердженням того, що навіть найсильніші внутрішні бар'єри можна подолати.

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