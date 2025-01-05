Золотий глобус 2025. Хто цьогоріч претендує на перемогу — відео

6 січня, об 03:00 за київським часом, стартує довгоочікувана церемонія вручення нагород “Золотий глобус”. Вона стане 82 в історії премії Голлівудської асоціації іноземної преси.

Чого очікувати від Золотого глобусу 2025

Що важливо розуміти, перемога у номінаціях на “Золотому глобусі” суттєво примножує шанси фільмів отримати престижні нагороди — до прикладу, BAFTA та Оскар.

Попри те, що за перемогу мають можливість позмагатися чимало стрічок, кіноексперти вважають, що цьогоріч тріумфаторами стануть наступні картини:

Емілія Перес (10 номінацій)

Це іспаномовний мюзикл Жака Одіяра, якими уже мали можливість насолодитися українські глядачі.

У центрі сюжету — історія адвокатки Ріти (Зої Салдана), яку недооцінюють на роботі, а її шеф привласнює собі її заслуги.

Однак на її здібності звертає увагу ватажок картелю Манітас дель Монте (Карла Софія Гаскон) й пропонує жінці неочікувану роботу — допомогти йому змінити стать.

У такий спосіб Манітас переслідує відразу дві мети: заховатись та здійснити давню мрію. Водночас Ріта має заховати дружину Манітаса (Селена Гомес) у безпечному місці. У тілі Емілії бандит стає благодійником, та займається пошуком зниклих безвісти, а насправді убитих картелями, людей. Поширити

Бруталіст (7 номінацій)

Ця гучна драма Брейді Корбета з Едріеном Броді у головній ролі уже отримала свій шматочок слави.

До прикладу, критики називають її одним із найкращих фільмів 2024 року.

Ця вражаюча картина, заснована на реальних подіях, розповідає про архітектора, угорського єврея Лазло Тота, якому вдалося вижити в Аушвіці.

Він втік з повоєнної Європи до Америки. Лазло оселяється в Пенсильванії, де намагається відбудувати своє життя, кар'єру та поновити стосунки з дружиною, з якою його розлучила війна.

Українці зможуть насолодитися фільмом уже з 20 лютого.

Конклав (7 номінацій)

Якщо ви хочете дізнатися таємниці Ватикану, поринути в інтриги та скандали католицизму — вам сюди.

Режисером стрічки є австрійсько-швейцарський режисер Едвард Бергер.

Після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення конклаву Лоуренс опиняється серед численних інтриг. Він має не лише впоратись із завданням, але й не дати ганебним секретам вилізти назовні. Поширити

Субстанція (5 номінацій)

Здається, що про цей фільм досі говорять усі — він шокував кіноманів у різних куточках світу.

Для голлівудської зірки Демі Мур, яка зіграла головну роль у картині, він став ще одним гучним тріумфом.

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур), справжня суперзірка, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує, що прийшов час для її пенсії. І тоді в житті Елізабет з’являється загадковий препарат для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу, кращу версію людини.

Однак за все доводиться платити — ціна стане вкрай неочікуваною.

Wicked: Чародійка (4 номінації)

Гучне повернення співачки Аріани Гранде у голлівудський кінематограф.

Що важливо розуміти, фільм режисера Джона М. Чу є адаптацією однойменного мюзиклу, який сам по собі є адаптацією однойменного роману Грегорі Магвайра, що є приквелом до «Чарівника країни Оз».