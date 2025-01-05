Золотой глобус 2025. Кто в этом году претендует на победу — видео

6 января, в 03:00 по киевскому времени, стартует долгожданная церемония вручения наград "Золотой глобус". Она станет 82-й в истории премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Главные тезисы
- Среди главных претендентов на победу в номинациях "Золотого глобуса": Эмилия Перес, Бруталист, Конклав, Субстанция и Wicked: Чародейка.
- Интересные сюжеты и герои уже превратили указанные фильмы на фаворитов премии.
- "Золотой глобус 2025" принесет много сюрпризов и эмоций как участникам, так и киноманам.
Чего ждать от Золотого глобуса 2025
Что важно понимать, победа в номинациях на "Золотом глобусе" существенно умножает шансы фильмов получить престижные награды — например, BAFTA и Оскар.
Несмотря на то, что за победу могут посоревноваться немало лент, киноэксперты считают, что в этом году триумфаторами станут следующие картины:
Эмилия Перес (10 номинаций)
Это испаноязычный мюзикл Жака Одияра, которым уже имели возможность насладиться украинские зрители.
В центре сюжета — история адвокатки Риты (Зои Салдана), недооцениваемой на работе, а ее шеф присваивает себе ее заслуги.
Однако на ее способности обращает внимание главарь картеля Манитас дель Монте (Карла София Гаскон) и предлагает женщине неожиданную работу — помочь ему сменить пол.
Бруталист (7 номинаций)
Эта громкая драма Брейди Корбета с Эдриеном Броди в главной роли уже получила свой кусочек славы.
К примеру, критики называют ее одним из лучших фильмов 2024 года.
Эта поразительная картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об архитекторе, венгерском еврее Лазле Тоте, которому удалось выжить в Аушвице.
Он бежал из послевоенной Европы в Америку. Лазло поселяется в Пенсильвании, где пытается восстановить свою жизнь, карьеру и восстановить отношения с женой, с которой его разлучила война.
Украинцы смогут насладиться фильмом с 20 февраля.
Конклав (7 номинаций)
Если вы хотите узнать тайны Ватикана, погрузиться в интриги и скандалы католицизма — вам сюда.
Режиссером фильма является австрийско-швейцарский режиссер Эдвард Бергер.
Субстанция (5 номинаций)
Кажется, что об этом фильме вговорят все — он шокировал киноманов в разных уголках мира.
Для голливудской звезды Деми Мур, сыгравшей главную роль в картине, он стал еще одним громким триумфом.
По сюжету фильма, Элизабет Спаркл (Деми Мур), настоящая суперзвезда, ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает, что пришло время для ее пенсии. И тогда в жизни Элизабет появляется загадочный препарат для репликации клеток, временно создающий более молодую, лучшую версию человека.
Однако за все приходится платить — цена буде крайне неожиданной.
Wicked: Чародейка (4 номинации)
Громкое возвращение певицы Арианы Гранде в голливудский кинематограф.
Что важно понимать, фильм режиссера Джона М. Чу является адаптацией одноименного мюзикла, который сам по себе является адаптацией одноименного романа Грегори Магвайра, приквелом к «Волшебнику страны Оз».
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