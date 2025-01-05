Золотой глобус 2025. Кто в этом году претендует на победу — видео

6 января, в 03:00 по киевскому времени, стартует долгожданная церемония вручения наград "Золотой глобус". Она станет 82-й в истории премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Чего ждать от Золотого глобуса 2025

Что важно понимать, победа в номинациях на "Золотом глобусе" существенно умножает шансы фильмов получить престижные награды — например, BAFTA и Оскар.

Несмотря на то, что за победу могут посоревноваться немало лент, киноэксперты считают, что в этом году триумфаторами станут следующие картины:

Эмилия Перес (10 номинаций)

Это испаноязычный мюзикл Жака Одияра, которым уже имели возможность насладиться украинские зрители.

В центре сюжета — история адвокатки Риты (Зои Салдана), недооцениваемой на работе, а ее шеф присваивает себе ее заслуги.

Однако на ее способности обращает внимание главарь картеля Манитас дель Монте (Карла София Гаскон) и предлагает женщине неожиданную работу — помочь ему сменить пол.

Так Манитас преследует сразу две цели: спрятаться и осуществить давнюю мечту. В то же время Рита должна спрятать жену Манитаса (Селена Гомес) в безопасном месте. В теле Эмилии бандит становится благодетелем и занимается поиском пропавших без вести, а на самом деле убитых картелями людей. Поделиться

Бруталист (7 номинаций)

Эта громкая драма Брейди Корбета с Эдриеном Броди в главной роли уже получила свой кусочек славы.

К примеру, критики называют ее одним из лучших фильмов 2024 года.

Эта поразительная картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об архитекторе, венгерском еврее Лазле Тоте, которому удалось выжить в Аушвице.

Он бежал из послевоенной Европы в Америку. Лазло поселяется в Пенсильвании, где пытается восстановить свою жизнь, карьеру и восстановить отношения с женой, с которой его разлучила война.

Украинцы смогут насладиться фильмом с 20 февраля.

Конклав (7 номинаций)

Если вы хотите узнать тайны Ватикана, погрузиться в интриги и скандалы католицизма — вам сюда.

Режиссером фильма является австрийско-швейцарский режиссер Эдвард Бергер.

После смерти Папы Римского кардиналу Лоуренсу поручают срочно организовать конклав, на котором католические кардиналы со всего мира должны выбрать нового главу Церкви. Во время организации и проведения конклава Лоуренс оказывается среди многочисленных интриг. Он должен не только справиться с задачей, но и не дать позорным секретам вылезти наружу. Поделиться

Субстанция (5 номинаций)

Кажется, что об этом фильме вговорят все — он шокировал киноманов в разных уголках мира.

Для голливудской звезды Деми Мур, сыгравшей главную роль в картине, он стал еще одним громким триумфом.

По сюжету фильма, Элизабет Спаркл (Деми Мур), настоящая суперзвезда, ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает, что пришло время для ее пенсии. И тогда в жизни Элизабет появляется загадочный препарат для репликации клеток, временно создающий более молодую, лучшую версию человека.

Однако за все приходится платить — цена буде крайне неожиданной.

Wicked: Чародейка (4 номинации)

Громкое возвращение певицы Арианы Гранде в голливудский кинематограф.

Что важно понимать, фильм режиссера Джона М. Чу является адаптацией одноименного мюзикла, который сам по себе является адаптацией одноименного романа Грегори Магвайра, приквелом к «Волшебнику страны Оз».