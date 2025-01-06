У готелі The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі, вніч на понеділок 6 січня, відбулось вручення нагород переможцям кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус-2025".

Хто цьогоріч отримав “Золотий глобус”

За інформацією організаторів кінопремії, вперше за свою кар’єру “Золотий глобус” було вручено акторці Демі Мур. Вона отримала нагороду у номінації "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії" за роль у фільмі "Субстанція".

Найбільшу кількість нагород серед повнометражних фільмів отримала стрічка французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес". Фільм отримав 4 нагороди, включаючи номінацію "Найкращий мюзикл або комедії".

Золотий глобус

У номінаціях "Найкращий драматичний фільм" та "Найкраща режисерська робота" нагороди отримав "Бруталіст" Брейді Корбета.

Тріумфатором серед серіалів на премії став серіал "Сьогун". Йому дісталося чотири нагороди, зокрема, його визнали "Найкращим драматичним серіалом".

А ось фільм "Анора", в якому зіграв росіянин Юрій Борисов залишився без нагород.

Як виглядає повний список лавреатів

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

Найкращий мюзикл або комедія

"Емілія Перес"

Найкращий режисер драматичного фільму

Брейді Корбет, "Бруталіст"

Найкращий фільм неанглійською мовою

"Емілія Перес"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік. Останній кіт на землі"

Найкращий актор у драматичному фільмі

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Фернанда Торрес, "Я досі тут"

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії

Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор в мюзиклі або комедії

Себастьян Стен, "Інша людина"

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкраща акторка другого плану

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий сценарій драматичного фільму

Пітер Строхан, "Конклав"

Найкращий драматичний серіал

"Сьогун"

Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал або телефільм

"Оленя"

Найкращий актор в драматичному серіалі

Хіроюкі Санада, "Сьогун"

Найкраща акторка в драматичному серіалі

Анна Саваі, "Сьогун"

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі

Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в серіалі

Таданобу Асано, "Сьогун"

Найкраща акторка другого плану в серіалі

Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Колін Фаррел, "Пінгвін"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Найкраща оригінальна музика

Трент Резнор, Аттікус Росс, "Претенденти"

Найкраща оригінальна пісня

El Mal, "Емілія Перес"

Найкращий стенд-ап