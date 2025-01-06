В отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник 6 января состоялось вручение наград победителям кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025".

Кто в этом году получил "Золотой глобус"

По информации организаторов кинопремии, впервые за свою карьеру "Золотой глобус" была вручена актрисе Деми Мур. Она получила награду в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за роль в фильме "Субстанция".

Наибольшее количество наград среди полнометражных фильмов получила лента французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес".

Золотой глобус

В номинациях "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа" награды получил "Бруталист" Брейди Корбета.

Триумфатором среди сериалов на премии стал сериал "Сегун". Ему досталось четыре награды, в частности, его признали "Лучшим драматическим сериалом".

А вот фильм "Анора", в котором сыграл россиянин Юрий Борисов, остался без наград.

Как выглядит полный список лауреатов

Лучший драматический фильм

"Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия

"Эмилия Перес"

Лучший режиссер драматического фильма

Брейди Корбет, "Бруталист"

Лучший фильм на неанглийском языке

"Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм

"Поток. Последний кот на земле"

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриен Броуди, "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучший актер второго плана

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая актриса второго плана

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший сценарий драматического фильма

Питер Строхан, "Конклав"

Лучший драматический сериал

"Сегун"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

"Уловки"

Лучший минисериал или телефильм

"Оленя"

Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи, "Сегун"

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Джин Смарт, "Уловки"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актер второго плана в сериале

Тоданобу Асано, "Сегун"

Лучшая актриса второго плана в сериале

Джессика Ганнинг, "Оленя"

Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме

Колин Фаррел, "Пингвин"

Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лучшая оригинальная музыка

Трент Резнор, Атикус Росс, "Претенденты"

Лучшая оригинальная песня

El Mal, "Эмилия Перес"

Лучший стенд-ап