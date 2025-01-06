Что известно о трогательной речи Деми Мур во время получения первого в карьере "Золотого глобуса"

По словам 62-летней кинозвезды, она посвятила кинематографу более 40 лет собственной жизни, однако только сейчас получила признание, о котором мечтала долгие годы.

Она отметила, что долгое время в своей карьере была полна сомнений и неуверенности в себе. Продюсеры уверяли ее, что она якобы исключительно попкорн-актриса и она сама была убеждена в этом.

Я занимаюсь этим много лет, более 45 лет, и это впервые я выиграла что-то как актриса. 30 лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и с тех пор это означало для меня, что это не то, что мне позволено иметь и что я могу делать успешные фильмы, зарабатывать много денег, но не могу получать признание. Я согласилась, и я поверила в это, и впоследствии это меня разъело, вплоть до того, что несколько лет назад я решила, что, может быть, это все. Я сделала то, что должна была сделать, — рассказала актриса в своей трогательной речи. Поделиться

Деми Мур подчеркнула, что все изменилось после того, как ей предложили роль Елизаветы Спаркл в ленте Коралли Фаржа "Субстанция".

Тогда, когда я находилась на низкой точке своей жизни, на мой стол попал волшебный, дерзкий, смелый, нестандартный, совершенно безумный сценарий под названием "Субстанция", и вселенная сказала мне, что ты не все сделала. Я очень благодарна Коралли за доверие сыграть эту женщину, — подчеркнула актриса. Поделиться

Могла ли Деми Мур получить Золотой глобус раньше

Кладку уже номинировали на "Золотой глобус". Впервые это произошло за роль в фильме "Призрак", а позже съемок в сериале "Если бы стены могли говорить". Однако на кинопремию "Оскар" звезде пока не приходилось попасть.

Эта победа стала важным признанием не только ее профессионализма, но и подтверждением того, что даже самые сильные внутренние барьеры можно преодолеть.