Актриса Деми Мур тронула речью во время получения Золотого глобуса
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Актриса Деми Мур тронула речью во время получения Золотого глобуса

Деми Мур
Читати українською
Источник:  goldenglobes.com

Голливудская актриса Деми Мур впервые в собственной карьере получила престижную кинонаграду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса" в фильме "Субстанция" и тронула заявлением.

Главные тезисы

  • Деми Мур впервые получила Золотой глобус за роль в фильме “Субстанция” и тронула речью.
  • Актриса посвятила более 40 лет своей жизни кинематографу, но только теперь получила признание, о котором мечтала долгие годы.
  • Роль в фильме “Субстанция” изменила взгляд Деми Мур на свою карьеру и привела к важному признанию от зрителей и коллег.
  • Деми Мур рассказала о своем долгом пути к успеху, о влиянии сомнений на ее карьеру и о том, как роль в фильме “Субстанция” изменила ее взгляд на себя как на актрису.

Что известно о трогательной речи Деми Мур во время получения первого в карьере "Золотого глобуса"

По словам 62-летней кинозвезды, она посвятила кинематографу более 40 лет собственной жизни, однако только сейчас получила признание, о котором мечтала долгие годы.

Она отметила, что долгое время в своей карьере была полна сомнений и неуверенности в себе. Продюсеры уверяли ее, что она якобы исключительно попкорн-актриса и она сама была убеждена в этом.

Я занимаюсь этим много лет, более 45 лет, и это впервые я выиграла что-то как актриса. 30 лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и с тех пор это означало для меня, что это не то, что мне позволено иметь и что я могу делать успешные фильмы, зарабатывать много денег, но не могу получать признание. Я согласилась, и я поверила в это, и впоследствии это меня разъело, вплоть до того, что несколько лет назад я решила, что, может быть, это все. Я сделала то, что должна была сделать, — рассказала актриса в своей трогательной речи.

Деми Мур подчеркнула, что все изменилось после того, как ей предложили роль Елизаветы Спаркл в ленте Коралли Фаржа "Субстанция".

Тогда, когда я находилась на низкой точке своей жизни, на мой стол попал волшебный, дерзкий, смелый, нестандартный, совершенно безумный сценарий под названием "Субстанция", и вселенная сказала мне, что ты не все сделала. Я очень благодарна Коралли за доверие сыграть эту женщину, — подчеркнула актриса.

Могла ли Деми Мур получить Золотой глобус раньше

Кладку уже номинировали на "Золотой глобус". Впервые это произошло за роль в фильме "Призрак", а позже съемок в сериале "Если бы стены могли говорить". Однако на кинопремию "Оскар" звезде пока не приходилось попасть.

Эта победа стала важным признанием не только ее профессионализма, но и подтверждением того, что даже самые сильные внутренние барьеры можно преодолеть.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Золотой глобус 2025". Объявлены номинанты престижной кинопремии
Золотой глобус
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Золотой глобус 2025. Кто в этом году претендует на победу — видео
Чего ждать от Золотого глобуса 2025
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Объявлены обладатели премии Золотой глобус-2025
Золотой глобус-2025

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?