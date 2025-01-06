Голливудская актриса Деми Мур впервые в собственной карьере получила престижную кинонаграду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса" в фильме "Субстанция" и тронула заявлением.
Главные тезисы
- Деми Мур впервые получила Золотой глобус за роль в фильме “Субстанция” и тронула речью.
- Актриса посвятила более 40 лет своей жизни кинематографу, но только теперь получила признание, о котором мечтала долгие годы.
- Роль в фильме “Субстанция” изменила взгляд Деми Мур на свою карьеру и привела к важному признанию от зрителей и коллег.
- Деми Мур рассказала о своем долгом пути к успеху, о влиянии сомнений на ее карьеру и о том, как роль в фильме “Субстанция” изменила ее взгляд на себя как на актрису.
Что известно о трогательной речи Деми Мур во время получения первого в карьере "Золотого глобуса"
По словам 62-летней кинозвезды, она посвятила кинематографу более 40 лет собственной жизни, однако только сейчас получила признание, о котором мечтала долгие годы.
Она отметила, что долгое время в своей карьере была полна сомнений и неуверенности в себе. Продюсеры уверяли ее, что она якобы исключительно попкорн-актриса и она сама была убеждена в этом.
Деми Мур подчеркнула, что все изменилось после того, как ей предложили роль Елизаветы Спаркл в ленте Коралли Фаржа "Субстанция".
Могла ли Деми Мур получить Золотой глобус раньше
Кладку уже номинировали на "Золотой глобус". Впервые это произошло за роль в фильме "Призрак", а позже съемок в сериале "Если бы стены могли говорить". Однако на кинопремию "Оскар" звезде пока не приходилось попасть.
Эта победа стала важным признанием не только ее профессионализма, но и подтверждением того, что даже самые сильные внутренние барьеры можно преодолеть.
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