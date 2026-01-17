Альтман працює над новим інтерфейсом "мозок-комп'ютер"
Альтман працює над новим інтерфейсом "мозок-комп'ютер"

Альтман
Джерело:  TechCrunch

 Засновник OpenAI і творець ChatGPT Сем Альтман поділився із журналістами, що активно займається розвитком свого нового проєкту, який отримав назву Merge Labs. У цього стартапа є цілком конкретна мета — створення неінвазивного інтерфейсу "мозок-комп'ютер".

Головні тези:

  • Merge Labs обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії людини з штучною інтелектом.
  • Цей нейроінтерфейс відомий своєю унікальною здатністю взаємодії з нейронами на молекулярному рівні за допомогою ультразвуку.

Нейроінтерфейс від Merge Labs уже в процесі створення

Новий проєкт Альтмана має всі шанси стати серйозним конкурентом для Neuralink від американського мільярдера Ілона Маска.

Його головна перевага полягає в тому, що цей інтерфейс зможе працювати без імплантації в тканини головного мозку.

За словами розробників, чип буде з'єднуватися з нейронами на молекулярному рівні та передавати інформацію через ультразвук.

Найбільшим інвестором стала OpenAI, яка перерахувала Merge Labs 250 млн дол при оцінці 850 млн дол. Серед інвесторів — Bain Capital і керівник Valve Гейб Ньюелл. За задумом розробників, такі інтерфейси стануть основою для нової взаємодії людини з ШІ.

Сем Альтман та його команда усвідомлюють, що на реалізацію їхнього замислу можуть піти не просто роки, а й цілі десятиліття.

Однак навіть це не зупиняє розробників, які вже отримлаи чимале фінансування.

Найближчим часом Merge Labs планує займатися важливими дослідженнями.

Ба більше, відомо про початок випробувань на пацієнтах з черепно-мозковими травмами.

