Альтман працює над новим інтерфейсом "мозок-комп'ютер"

Засновник OpenAI і творець ChatGPT Сем Альтман поділився із журналістами, що активно займається розвитком свого нового проєкту, який отримав назву Merge Labs. У цього стартапа є цілком конкретна мета — створення неінвазивного інтерфейсу "мозок-комп'ютер".
Головні тези:
- Merge Labs обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії людини з штучною інтелектом.
- Цей нейроінтерфейс відомий своєю унікальною здатністю взаємодії з нейронами на молекулярному рівні за допомогою ультразвуку.
Нейроінтерфейс від Merge Labs уже в процесі створення
Новий проєкт Альтмана має всі шанси стати серйозним конкурентом для Neuralink від американського мільярдера Ілона Маска.
Його головна перевага полягає в тому, що цей інтерфейс зможе працювати без імплантації в тканини головного мозку.
За словами розробників, чип буде з'єднуватися з нейронами на молекулярному рівні та передавати інформацію через ультразвук.
Сем Альтман та його команда усвідомлюють, що на реалізацію їхнього замислу можуть піти не просто роки, а й цілі десятиліття.
Однак навіть це не зупиняє розробників, які вже отримлаи чимале фінансування.
Найближчим часом Merge Labs планує займатися важливими дослідженнями.
Ба більше, відомо про початок випробувань на пацієнтах з черепно-мозковими травмами.
