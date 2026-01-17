Альтман работает над новым интерфейсом "мозг-компьютер"

Основатель OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман поделился с журналистами, что активно занимается развитием своего нового проекта, который получил название Merge Labs. У этого стартапа есть вполне конкретная цель – создание неинвазивного интерфейса "мозг-компьютер".

Нейроинтерфейс от Merge Labs уже в процессе создания

У нового проекта Альтмана есть все шансы стать серьезным конкурентом для Neuralink от американского миллиардера Илона Маска.

Его главное преимущество заключается в том, что этот интерфейс сможет работать без имплантации в ткани головного мозга.

По словам разработчиков, чип будет соединяться с нейронами на молекулярном уровне и передавать информацию через ультразвук.

Крупнейшим инвестором стала OpenAI, перечислившая Merge Labs 250 млн долл. при оценке 850 млн дол. Среди инвесторов — Bain Capital и руководитель Valve Гейб Ньюэлл. По плану разработчиков, такие интерфейсы станут основой для нового взаимодействия человека с ИИ. Поделиться

Сэм Альтман и его команда отдают себе отчет, что на реализацию их замысла могут пойти не просто годы, но и целые десятилетия.

Однако даже это не останавливает разработчиков, которые уже получили немалое финансирование.

В ближайшее время Merge Labs будет заниматься время важными исследованиями.

Более того, уже стартовали испытания на пациентах с черепно-мозговыми травмами.