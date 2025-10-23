Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ для водіїв доставки

В Amazon представили прототип “розумних окулярів” зі штучним інтелектом, які призначені для водіїв доставки компанії.
Головні тези:
- Окуляри Amelia компанії Amazon оснащені камерою та дисплеєм і призначені для водіїв доставки.
- Amazon планує використання окулярів серед водіїв у Північній Америці та пізніше у світі.
- Використання окулярів може заощадити до 30 хвилин робочого часу за зміну, допомагаючи водіям ефективніше працювати.
Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ: що відомо
Окуляри під назвою Amelia оснащені камерою та вбудованим дисплеєм і з’єднуються з жилетом, на якому є кнопка для фотографування доставлених посилок.
Хоча Amazon усе ще проводить експерименти з новинкою, компанія планує спершу запровадити використання окулярів серед водіїв у Північній Америці, а згодом – у світі. За словами Томей, водії "вже здійснюють реальні доставки з цими окулярами".
Вона також не виключає можливості, що у майбутньому окуляри Amelia стануть доступними для звичайних користувачів.
Беріл Томей відмітила, що розумні окуляри можуть визначати, коли вони перебувають у транспортному засобі, що рухається, і в такому разі автоматично вимикаються.
Повідомляється, що використання окулярів може заощадити до 30 хвилин робочого часу протягом 8–10-годинної зміни, зменшуючи кількість повторюваних дій і допомагаючи водіям швидше знаходити посилки у своїх автомобілях.
Окуляри також мають апаратний перемикач на контролері, який дозволяє водієві вимкнути пристрій і всі його сенсори — зокрема камеру та мікрофон.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-