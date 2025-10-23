Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ для водіїв доставки
Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ для водіїв доставки

В Amazon представили прототип “розумних окулярів” зі штучним інтелектом, які призначені для водіїв доставки компанії.

Головні тези:

  • Окуляри Amelia компанії Amazon оснащені камерою та дисплеєм і призначені для водіїв доставки.
  • Amazon планує використання окулярів серед водіїв у Північній Америці та пізніше у світі.
  • Використання окулярів може заощадити до 30 хвилин робочого часу за зміну, допомагаючи водіям ефективніше працювати.

Amazon розробляє "розумні окуляри" з ШІ: що відомо

Окуляри під назвою Amelia оснащені камерою та вбудованим дисплеєм і з’єднуються з жилетом, на якому є кнопка для фотографування доставлених посилок.

Ми тестуємо їх у низці локацій із понад десятком партнерів із доставки та сотнями водіїв по всій країні, - розповіла віцепрезидентка Amazon з питань транспорту Беріл Томей.

Хоча Amazon усе ще проводить експерименти з новинкою, компанія планує спершу запровадити використання окулярів серед водіїв у Північній Америці, а згодом – у світі. За словами Томей, водії "вже здійснюють реальні доставки з цими окулярами".

Вона також не виключає можливості, що у майбутньому окуляри Amelia стануть доступними для звичайних користувачів.

Беріл Томей відмітила, що розумні окуляри можуть визначати, коли вони перебувають у транспортному засобі, що рухається, і в такому разі автоматично вимикаються.

З погляду безпеки ми вважаємо це важливим. Жодних відволікань.

Повідомляється, що використання окулярів може заощадити до 30 хвилин робочого часу протягом 8–10-годинної зміни, зменшуючи кількість повторюваних дій і допомагаючи водіям швидше знаходити посилки у своїх автомобілях.

Окуляри також мають апаратний перемикач на контролері, який дозволяє водієві вимкнути пристрій і всі його сенсори — зокрема камеру та мікрофон.

