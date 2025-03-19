"Вузька дорога на далеку північ". Що відомо про новий воєнний серіал від Amazon

У мережі опублікували перший трейлер драматичного серіалу "Вузька дорога на далеку північ" (The Narrow Road to the Deep North) з голлівудським актором Джейкобом Елорді у головній ролі. Довгоочікувану прем'єру анонсував стрімінговий сервіс Amazon Prime Video.

Чи варто дивитися новий воєнний серіал від Amazon

Як зазначає пресслужба Amazon Prime Video, події розгортаються у часи Другої світової війни на Тихому океані.

Серіал розповість історію британських та австралійських військовополонених, зайнятих на будівництві Бірманської залізниці.

Автори зробили все можливе, що достовірно зобразити жорстокість війни, крихкість людського життя і неможливість кохання на тлі жахливих трагедій.

Також варто зазначити, що сюжет серіалу — це перша кіноадаптація однойменного роману австралійського письменника Річарда Фленагана. Саме за нього він отримав Букерівську премію 11 років тому.

Під час перегляду серіалу ви зможете насолодитися акторською грою Джейкоба Елорді ("Солтберн", серіал "Ейфорія"), Одеси Янг ("Ширлі", "Прокляті"), Кіарана Хайндса ("Залягти на дно в Брюгге", серіал "Гра престолів").