"Узкая дорога на дальний север". Что известно о новом военном сериале от Amazon

В сети опубликовали первый трейлер драматического сериала "Узкая дорога на дальний север" (The Narrow Road to the Deep North) с голливудским актером Джейкобом Элорди в главной роли. Долгожданную премьеру анонсировал стриминговый сервис Amazon Prime Video.
Главные тезисы
- Эта история описывает жизненные пути британских и австралийских военнопленных на фоне Второй мировой войны.
- Во время просмотра сериала можно насладиться актерской игрой таких звезд как Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Киаран Хайндс и другие.
Стоит ли смотреть новый военный сериал от Amazon
Как отмечает пресс-служба Amazon Prime Video, события разворачиваются во времена Второй мировой войны на Тихом океане.
Сериал расскажет историю британских и австралийских военнопленных, занятых на строительстве Бирманской железной дороги.
Авторы сделали все возможное, что достоверно изобразить жестокость войны, хрупкость человеческой жизни и невозможность любви на фоне ужасающих трагедий.
Также стоит отметить, что сюжет сериала — это первая киноадаптация одноименного романа австралийского писателя Ричарда Фленагана. Именно за эту книгу он получил Букеровскую премию 11 лет назад.
Во время просмотра сериала вы сможете насладиться актерской игрой Джейкоба Элорди ("Солтберн", сериал "Эйфория"), Одессы Янг ("Ширли", "Проклятые"), Киарана Хайндса ("Залечь на дно в Брюгге", сериал "Игра престолов”.
Мини-сериал состоит из 5 эпизодов. Все они выйдут одновременно 18 апреля 2025 на Prime Video.
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